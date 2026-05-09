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Hindi Newsबिजनेसजिस ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर तबाही मचाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसे लगा ₹37,772,961,600 का फटका

जिस ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर तबाही मचाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसे लगा ₹37,772,961,600 का फटका

Donald Trump:   ट्रुथ सोशल की पेरेंट कंपनी Trump Media & Technology Group (TMTG) के कारोबार को भारी घाटा हुआ है. कंपनी का नेट लॉस 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 09, 2026, 02:12 PM IST
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जिस ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर तबाही मचाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसे लगा ₹37,772,961,600 का फटका

Donald Trump Truth Social : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट से कभी दुनिया पर टैरिफ का बम फोड़ते हैं तो कभी ईरान पर हमले का ऐलान करते हैं. ट्रुथ सोशल पर ट्रंप के पोस्ट से ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है. ट्रंप के एक पोस्ट से  शेयर बाजार कभी क्रैश हो जाता है तो कभी तेल के दाम  आसमान छूने लगते हैं.  इस ट्रुथ सोशल की ताकत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दुनियाभर ने देखा है. अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉम् को भारी झटका लगा है. कंपनी को पहली तिमाही में ही 400 मिलियन डॉलर यानी ₹37,772,961,600 का भारी नुकसान हुआ है. 

ट्रुथ सोशल को भारी नुकसान, कौन है मालिक ? 

ट्रुथ सोशल की पेरेंट कंपनी Trump Media & Technology Group (TMTG) के कारोबार को भारी घाटा हुआ है. कंपनी का नेट लॉस 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social को पहली तिमाही में ही 400 मिलियन डॉलर का झटका लगा है. ट्रंप अपने आधिकारिक ऐलानों के लिए इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. कंपनी में ट्रंप की 41 फीसदी की हिस्सेदारी है.  कंपनी को हुए घाटे की सबसे बड़ी वजह क्रिप्टोकरेंसी की घटी वैल्यूएशन है.  

क्या काम करती है ट्रुथ सोशल, कैसे हुआ नुकसान?  

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा ट्रुथ सोशल की पेरेंट कंपनी TMTG फाइनेंशियल सर्विसेस भी करती है. कंपनी को हाल ही में 2.5 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है. फंड का बड़ा हिस्सा कंपनी ने क्रिप्टोकरेंसी में लगाया, लेकिन डिजिट करेंसी के बाजार में आई गिरावट से कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. अक्टूबर 2025 तक बिटक्वाइंन की कीमत $126,000 (करीब 1.05 करोड़ रुपये) के पार पहुंच गई थी, लेकिन मार्च 2026 में ये गिरकर  $70,000 (लगभग 58 लाख रुपये) से भी नीचे पहुंच गई.   पहली तिमाही में TMTG का रेवेन्यू $900,000 रहा. कंपनी का मार्केटकैप 2.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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