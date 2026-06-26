US Tariff: बीते कुछ महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जिन्न शांत था, लेकिन अब यह जिन्न एक बार फिर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के बयान से तो ऐसे ही कयास लग रहे हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से सेक्शन 301 की जांच पूरी होने वाली है, जिसके बाद टैरिफ दरें पूर्व स्तर पर वापस आ सकती हैं.
दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित कर उसे रद्द कर दिया था. ट्रंप इसे फिर से बहाल करने का रास्ता निकाल रहे हैं. ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द किए गए टैरिफ को एक वैकल्पिक कानूनी सिस्टम के जरिए फिर से लागू करने की योजना बना रहे हैं.
ट्रंप जानते हैं कि टैरिफ उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी बदौलत वो दूसरे देशों से अपनी मांगें मनवा लेते हैं. इस टैरिफ की बदौलत उन्होंने मोटी कमाई की है. मनमाने शर्तों पर डील की है. कई देशों को अपनी शर्तों पर समझौते के लिए तैयार किया है. अब वो किसी भी तरह से वैकल्पिक रास्ते से टैरिफ को फिर से लागू करने की जुगत कर रहे हैं. अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत अमान्य टैरिफ को रद्द कर ग्लोबल 10 फीसदी टैरिफ में बदल दिया था. वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के राजदूत जेमिसन ग्रीर धारा 301 पर स्टडी कर रहे हैं और अगर वो सरकार के पक्ष में इसे मोड़ने में सफल रहे हैं तो टैरिफ की दरें पहले की तरह लागू हो जाएंगी.
अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का उल्लघंन माना और उसे रद्द कर दिया. कोर्ट से मिले झटके के बाद ट्रंप प्रशासन ने धारा 122 का सहारा लिया, जिसके तहत 150 दिनों के लिए 10 फीसदी टैरिफ लगाने की छूट तो मिली. इसकी डेडलाइन 24 जुलाई को खत्म हो रही है. अब सरकार धारा 301 का सहारा देने के लिए उसका अध्ययन कर रही है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा. पहले 25 फीसदी और रूसी तेल खरीदने के बदले 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया. बाद में अमेरिकी श्रम मंत्रालय ने भारत समेत 50 देशों पर जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात को रोकने में विफल रहने के चलते 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया.
ट्रंप प्रशासन की ओर से आए इस बयान की टाइमिंग बेहद मायने रखती है. एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बेहद करीब पहुंच गई है और दूसरी ओर टैरिफ का नया शगूफा शुरू हो गया है. भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर डील करेगा. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समझौते को तभी आगे बढ़ाएगा जब उसे श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और फिलिपींस जैसे देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ लाभ मिलेगा.