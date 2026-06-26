Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /ट्रेड डील के बीच फिर से टैरिफ का षड्यंत्र रच रहे हैं ट्रंप! क्या है धारा 301, जिसे हथियार बना रहा है अमेरिका?

ट्रेड डील के बीच फिर से टैरिफ का षड्यंत्र रच रहे हैं ट्रंप! क्या है धारा 301, जिसे हथियार बना रहा है अमेरिका?

India-US Trade deal: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से सेक्शन 301 की जांच पूरी होने वाली है, जिसके बाद टैरिफ दरें पूर्व स्तर पर वापस आ सकती हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 26, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:37 PM IST
ट्रेड डील के बीच फिर से टैरिफ का षड्यंत्र रच रहे हैं ट्रंप! क्या है धारा 301, जिसे हथियार बना रहा है अमेरिका?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
• शेयर बाजार 
• बिजनेस एक्सप्लेनर 
• पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन  
• कमोडिटी, गोल्ड-सिल्वर ट्रेड
• ग्लोबल ट्रेड 
• जियो इकोनॉमिकस डेवलपमेंट 
• कारोबार से जुड़ी सरकारी योजना और पॉलिटी 
• बिजनेस और मार्केट ट्रेंड 

Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भक्तों ने चढ़ाए थे 100 करोड़, जानें 5000 साल पुराने इस मंदिर का रहस्य; दर्शन से...
shree kukke subramanya temple5 min ago
2
donald trump tariff9 min ago
3
DRDO Recruitment 20269 min ago
4
Ram Mandir11 min ago
5
Hyderabad17 min ago