भारत को छुरा घोंपने वाले ट्रंप खुद भी हुए लहूलुहान, 'अमेरिका फर्स्ट' की अकड़ में अर्थव्यवस्था का कर बैठे बड़ा नुकसान

Tariff Impact on USA: डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ मास्टर बने हुए हैं, जो हंटर चला-चलाकर एक के बाद देशों पर टैक्स थोप रहे हैं. भारत पर उन्होंने 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप की टैरिफ की लिस्ट में सैकड़ों देशों के नाम शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ भारत और ब्राजील पर लगाया गया है. ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ से अमेरिकी का खजाना भरेगा. कमाई बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, लेकिन उनकी ये चाल अमेरिका पर उलटी पड़ती दिख रही है.

अमेरिका पर टैरिफ का उल्टा असर

अमेरिकी कॉन्‍फ्रेंस बोर्ड की तरफ से हाल में कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आ गई है कि अमेरिका तेजी से मंदी की तरफ बढ़ रहा है. जॉब मार्केट पर भारी दवाब है. अमेरिका पर रोजाना 21 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ता जा रहा है. डेढ़ महीने में अमेरिका पर कर्ज का बोझ 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया है. अमेरिका की इकोनॉमी इस टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हो रही है. महंगाई बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ सकती है, जिस वजह से यूएस की अर्थव्यवस्था 0.4-0.5 प्रतिशत के बीच घट सकती है. पढ़ें- दांव पर ₹7.5 लाख करोड़, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया संकट...ट्रंप के धोखे की मार सबसे ज्यादा इन सेक्टर्स पर, आज से अमेरिका वसूलेगा 50% लगान

अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.4-0.5 प्रतिशत घटने की आशंका

अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बुधवार से लागू हो गए हैं. इसे मिलाकर भारतीय निर्यात पर यूएस टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है. एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में महंगाई दर पूरे 2026 में 2 प्रतिशत के ऊपर रह सकती है. इसकी वजह टैरिफ के कारण आपूर्ति में व्यवधान और एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव होना है. रिपोर्ट में कहा गया अमेरिका में महंगाई के नए दबाव के संकेत दिखने लगे हैं, जो हाल ही में लगाए गए टैरिफ और कमजोर डॉलर के कारण खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे आयात-संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ रही है. एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ेगा और विकास धीमा होगा.

अमेरिका की GDP पर असर

इसमें आगे कहा गया है, हमारा मानना ​​है कि अमेरिकी टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी पर 40-50 आधार अंकों (0.4-0.5 प्रतिशत) का असर पड़ सकता है और इनपुट लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है. अमेरिका के जैक्सन होल में फेड के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा था कि हम बढ़ती कीमतों और कमजोर रोजगार बाजार में जोखिमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.कीमतों पर उच्च टैरिफ का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

जुलाई में अमेरिका के थोक मूल्यों में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो तीन वर्षों में सबसे तेज वृद्धि थी. इसका कारण टैरिफ युद्ध के परिणामस्वरूप लागत में इजाफा होना था. उत्पादक मूल्य सूचकांक में साल-दर-साल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सेवाओं, प्रसंस्कृत वस्तुओं और फर्नीचर व परिधान जैसे टैरिफ केंद्रित आयातों की कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई. अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि जब तक टैरिफ वापस नहीं लिए जाते, अमेरिका में परिवारों को अपने बजट पर और अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा. आईएएनएस