अमेरिका से आई दो बुरी खबरें और क्रैश हो गया भारत का शेयर बाजार, खुलते ही फिसला सेंसेक्स, ग्लोबल मार्केट में कोहराम

Share Market Today: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली है, बाजार में उथल पुथल मचा हुआ है. सिर्फ ग्लोबल मार्केट की नहीं भारत का शेयर बाजार भी बुरी तरह से हिला हुआ है. सेसेक्स और निफ्टी दोनों आज फिर से भारी दवाब के साथ खुले हैं. फार्मा पर 100 फीसदी टैरिफ के ट्रंप के फैसले से दुनियाभर के शेयर मार्केट में कोतुहल पैदा कर दी है. भारत का शेयर बाजार भी बुरी तरह से हिला हुआ है.

शेयर बाजार का हाल बेहाल

भारतीय शेयर बाजार आज उम्मीद के मुताबिक गिरावट के साथ खुला है. सेंसेक्स और निफ्टी लाल रंग के साथ खुले हैं. BSE सेंसेक्स और NSE Nifty लाल रंग के साथ खुले. पहले H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर ट्रंप ने भारत के आईटी कंपनियों और उनके शेयरों को निशाना बनाया तो अब ट्रंप ने फार्मा आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाकर भारत की फर्मा कंपनियों और उसके शेयरों को निशाना बनाया है. शुक्रवार को सेंसक्स -286.45 -0.35% की गिरावट के साथ 80,873.23 अंक पर खुला. गुरुवार को 556 अंक गिरकर बंद हुआ शेयर बाजार आज गिरावट के साथ ट्रे़ड कर रहा है.

ग्लोबल मार्केट में कोहराम

एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 0.28% टूटा तो कोरिया का कोस्पी 1.86% गिरा. हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.61% गिरकर 26,323 पर रहा. इसी तरह से चीन का शंघाई कंपोजिट 0.18% गिरकर 3,846 पर ट्रेडिंग कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.23% नीचे रहा.अमेरिका का डाउ जोन्स भी खुद को संभालने में फेल रहा और 0.38% नीचे 45,947 पर बंद हुआ. इसी तरह से नैस्डेक कंपोजिट में 0.50% और S&P 500 में 0.50% की गिर गया. ट्रंप के फैसलों के चलते एशियाई फार्मा शेयरों में शुक्रवार को जोरदार बिकवाली हुई.

ट्रंप के फैसले बन रहे बाजार के विलेन

राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में आने वाली हर ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा पर 100% टैरिफ लगेगा. ट्रंप ने सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि हेवी ट्रक पर 25%, किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटी पर 50% और अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगा दिया है. इससे पहले उन्होंने टिकटॉक को लेकर एक्जीक्यूटिव ऑर्डरसाइन किया, जिसके बाद टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार का ऑपरेशन अमेरिका से होगा. जिससे चीनी कंपनी बाइटडांस की हिस्सेदारी 20% से कम हो जाएगी. दांव पर ₹31626 करोड़, ट्रंप के 100% टैरिफ बम से भरभरा कर गिर सकता है शेयर बाजार, इन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा खतरा

फार्मा शेयरों का हाल बेहाल