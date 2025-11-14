Advertisement
टैरिफ पर यूटर्न! महंगाई ने तोड़ी अमेरिकियों की कमर तो बैकफुट पर आए ट्रंप, बदलेंगे अपना फैसला

US Tariff:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से सबसे पहले टैरिफ का बम फोड़ा. उन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया, जिनके साथ सालों से अमेरिका का कारोबार हो रहा था. भारत भी इस लिस्ट में शामिल है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 14, 2025, 08:04 AM IST
Donald Trump on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से सबसे पहले टैरिफ का बम फोड़ा. उन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया, जिनके साथ सालों से अमेरिका का कारोबार हो रहा था. भारत भी इस लिस्ट में शामिल है. अमेरिका फर्स्ट के दावे के साथ ट्रंप ने उन देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया, जो अमेरिका को अपना सामान बेचते थे.ट्रंप इस टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरना चाहते थे, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई. 

महंगाई ने तोड़ी कमर तो यूटर्न की तैयारी में ट्रंप  

टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है. अमेरिकियों को खाने-पीने की चीजें महंगी दरों पर मिल रही है. महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है.ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन टैरिफ के फैसले को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है.  अमेरिका में खाद्य महंगाई के आंकड़ों ने ट्रंप को टैरिफ पर अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन टैरिफ फूड समेत कुछ अन्य एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ हटाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट की माने तो संयुक्त राज्य अमेरिका  अर्जेन्टीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर से कुछ खाद्य पदार्थों और अन्य आयातों पर टैरिफ हटाने की तैयारी कर रहा है, ताकि अमेरिका में खाद्य महंगाई को कम किया जा सके.  ट्रंप प्रशासन का ये फैसला दर्शाता है कि सरकार अपने टैरिफ के फैसले पर दोबारा विचार कर रही है. वो उन देशों के साथ भी आयात पर लगाए गए टैरिफ पर फिर से विचार करने जा रही है, जिनके साथ ट्रेड डील नहीं हुई है.

महंगाई ने किया मजबूर

फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत के तहत कॉफी, केला, बीफ और दूसरी खाने-पीने की चीजों की कीमतों को कम करने के लिए टैरिफ हटाया जा सकता है. इस फैसले का दूसरा असर ये होगा कि अमेरिकी कंपनियों को भी उन देशों में आसानी से एंट्री मिल जाएगी. वहीं ट्रंप सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता अमेरिकी उपभोक्ताओं तक सकारात्मक प्रभाव पहुंचाएंगे.  माना  जा रहा है कि अगले दो हफ्ते में इस पर फैसले ले लिया जाएगा. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका में बड़े फैसले होंगे. जिससे कॉफ़ी, केले और अन्य फलों की कीमतें कम होंगी. इस फैसले से ट्रंप सरकार अमेरिकियों के जीवन-यापन की लागत कम करने की कोशिश कर रही है. बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने कहा कि वो टैरिफ डिविटेंड बांटेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वे हर अमेरिकी को कम से कम 2,000 डॉलर का “टैरिफ डिविडेंड” देने जा रहे हैं.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Donald Trump Tariffs

