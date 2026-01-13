कभी हां, कभी ना, आखिर ट्रंप को चाहिए क्या ? टैरिफ धमकी के बाद भारत-अमेरिका ट्रे़ड डील ने फिर लिया यू-टर्न, अब आगे क्या ?

India US Trade Deal Talk: भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में उठा पटक वाली स्थिति बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दोस्त बोलकर उसपर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया. भारत पल रूसी तेलों की खरीद पर प्रतिबंध लगे. वहीं भारत के साथ ट्रेड डील को बीच में ही रोक दिया गया. ट्रंप जिन शर्तों पर भारत के साथ ट्रेड डील (India-US Trade deal) करना चाहते थे, वो भारत को कतई मंजूर नहीं है. ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील ठंडे बस्ते में चली गई. अब एक बार फिर से ट्रंप के राजदूत के बयानों ने ट्रेड डील पर फिर से बड़ा बयान दिया. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि कहा कि ट्रेड डील पर 13 जनवरी 2026 को फिर से बातचीत शुरू होगी. उम्मीद की जा रही थी कि 13 जनवरी 2026 को एक बार फिर से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत होगी, लेकिन अब फिर से ये अटका दिख रहा है.

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मीटिंग शिड्यूल नहीं

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते कोई व्यापार वार्ता निर्धारित नहीं है. दोनों देशों के बीच इस हफ्ते ट्रेड डील पर मीटिंग के लिए कोई शिड्यूल तय नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने बताया कि इस हफ्ते अमेरिका और भारतीय अधिकारियों के बीच व्यापार पर बातचीत के लिए कोई बैठक तय नहीं है. ये सफाई अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ओर से ट्रेड डील पर दिए हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से साफ किया है कि डील पर बातचीत के लिए उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है. उन्होंने ये भी कहा कि ये बातचीत कब शुरू होगी, इसकी भी सूचना फिलहाल उनके पास नहीं है. न गोली चली, न जुबानी जंग, भारत में चुपचाप ले लिया ट्रंप से टैरिफ का बदला! अमेरिका को ₹4.5 लाख करोड़ का फटका

ईरान पर ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर

अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई करते हुए उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फरमान जारी कर दिया है. अमेरिका ने साफ किया है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेंगे उनपर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप के इस फैसले का असर भारत समेतचीन, संयुक्त अरब अमीरात पर होगा. ये देश ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक देश है. भारत ईरान का पांचवां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है. आप सोते रहे और ईरान के रास्ते ट्रंप ने भारत को दे दिया जोर का झटका, अमेरिका के फरमान से भारत पर फूटा 75% टैरिफ का बम !

भारत पर पहले से 50 फीसदी टैरिफ

अमेरिका से भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगा रखा है. उसके अलावा रूसी तेल की खरीद के चलते भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगा हुआ है. अब ईरान पर लगे ताजा टैरिफ के चलते भारत पर ये टैरिफ बढ़कर 75 फीसदी पर पहुंच सकता है. भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, फल, दवाएं. सॉफ्ट ड्रिंक्स, बोनलेस मीट, दाल जैसे प्रोडक्ट्स बेचता है. वहीं ईरान से ऐसाइक्लिक अल्कोहल डेरिवेटिव्स,पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम कोक , पेट्रोलियम बिटुमेन, सेचुरेटेड मैथेनॉल, पेट्रोलियम, सेब, लिक्विपाइड प्रोपेन, ड्राई डेट्स्, बादाम, ऑर्गेनिक कैमिकल आदि खरीदता है. वित्त वर्ष 2022-23 भारत और ईरान के बीच 2.33 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था.साल दर साल इसमें 21.76% YOY की बढ़त हुई है.