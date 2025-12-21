सुपरपावर अमेरिका की बत्ती गुल! अंधेरे में डूबी 800000 आबादी, लोगों को घर से न निकलने की हिदायत..किसने रफ्तार पर लगाया ब्रेक ?

Advertisement
Hindi Newsबिजनेससुपरपावर अमेरिका की बत्ती गुल! अंधेरे में डूबी 800000 आबादी, लोगों को घर से न निकलने की हिदायत..किसने रफ्तार पर लगाया ब्रेक ?

Power Cut In San Francisco : दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की बत्ती गुल हो गई. डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धौंस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनके देश का प्रमुख राज्य घंटों तक अंधरे में गुम रहा. अंधेरे में गुम अमेरिका के कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को शहर गुम हो गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 21, 2025, 11:12 AM IST
USA Power Outage: दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की बत्ती गुल हो गई. डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धौंस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनके देश का प्रमुख राज्य घंटों तक अंधरे में गुम रहा. अंधेरे में गुम अमेरिका के कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को शहर गुम हो गया. 800000 आबादी वाले शहर में घंटों तक बिजली गुल रही. पावर कट की वजह से शहर की इमरजेंसी सर्विस ठप पर गई. टेलीफोन लाइन से लेकर इमरजेंसी सर्विस 911 भी डेड हो गई.  सड़कों पर भारी जाम है. बसे, गाड़ियां सब फंसी हुई है, ट्रैफिक सिग्नल फेल होने की वजह से पूरा शहर ठप हो गया है.  

अमेरिका में भयंकर पावर कट   
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शनिवार को भयंकर बिजली संकट देकने को मिला. अचानक बिजली कटौती ने 8 लाख की आबादी वाले इस शहर के रफ्तार रोक दी. करीब  1.25 से 1.30 लाख घरों की बिजली गायब हो गई. कंपनियों में कामकाज ठप हो गया. सबसे ज्यादा असर  रिचमंड, इनर सनसेट, प्रेसिडियो, गोल्डन गेट पार्क और डाउनटाउन के कुछ हिस्सों में देखने को मिला.  नार्थ सैन फ्रांसिस्को इस पावर कट से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. अब तक पावर रिज्यूम नहीं हो सकी है.  

थम गई अमेरिका की रफ्तार  

बिजली संकट की वजह से 911 इमरजेंसी सर्विस बंद हगो गई. सबसे बड़ी मुश्किल तो ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से हुई. ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर भारी जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो गई. आनन-फानन में लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी गई. फायर सर्विस को मोर्चा संभालना पड़ा. ऑटोमेटिक टैक्सी सर्विस को रोकनी पड़ी. बाजार बंद करने पड़े. दुनिया, मॉल सबसे अंधेरे में कैद हो गए.  

क्यों आया बिजली संकट  
 
अमेरिका के सैन फ्रांसिस में बिजली कटौती की बड़ी वजह पीजीएंडई (PG&E) के सबस्टेशन में लगी को माना जा रहा है. बिजली कंपनी PG&E के सबस्टेशन में लगी आग ने पूरे शहर को हिलाकर रखा दिया. शनिवार को तड़के सुबह 3.11 बजे सब स्टेशन में आग लगी, लेकिन अब तक सर्विस रिज्यूम नहीं हो सकी है.  

 कनाडा की धमकी 

बता दें कि इसी साल मार्च 2025 में टैरिफ वॉर के बीच कनाडा ने अमेरिका को बिजली काटने की धमकी दी थी. कनाडा ने टैरिफ के जवाब में अमेरिका को बिजली बंद करने की धमकी दी थी. बता दें कि कनाडा के ओंटारियो से न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और मिशिगन में 1.5 मिलियन घरों में बिजली सप्लाई होती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

