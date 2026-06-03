ट्रंप का 'डर्टी गेम' डिकोड, जबरन मजदूरी पर बदनाम कर ट्रेड डील पर सौदेबाजी की साजिश रच रहा अमेरिका!

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. अमेरिकी अधिकारियों की टीम नई दिल्ली में है, जहां ट्रेड डील के मसौदे को अंतिम रूप देने पर लगातार चर्चा हो रही है. दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के बाद भारत के लिए अमेरिका को निर्यात करना आसान हो जाएगा, लेकिन इस डील में एक नया ट्वीस्ट आ गया है. अमेरिका ने फिर से टैरिफ का नया धमाका कर दिया है.

भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का राग अलापना भूल नहीं पा रहे हैं. अब उन्होंने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ थोपने की तैयारी कर ली है. अमेरिका ने भारत के अलावा चीन, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील,बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इसराइल, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और हांग कांग जैसे देशों को 'फोर्स्ड लेबर' के आरोपों के साथ कठघरे में खड़ा कर दिया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने आरोप लगाया है कि भारत समेत ये देश अपने यहां जबरन श्रम (Forced Labour) पर रोक नहीं लगा रहे हैं और फोर्स्ड लेबर के साथ बने उत्‍पादों को अमेरिका भेज रहे हैं. इन आरोपों के साथ अमेरिका भारत पर 12.5 फीसदी का एक्सट्रा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है.

टैरिफ की टाइमिंग पर सवाल

अमेरिका दलील ले रहा है कि जबरन श्रम से बने आयातों की वजह से अमेरिकी वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर एक असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है. भारत पर इस दलील का हवाला देते हुए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे अमेरिका की ये टाइमिंग सवालों के घेरे में है. सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका-भारत ट्रेड डील का मसौदा तैयार करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों की टीम नई दिल्ली में है, तो दूसरी ओर वॉशिंगटन से भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

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टैरिफ के पीछे क्या है ट्रंप की मंशा ?

अमेरिका ने टैरिफ के लिए जो टाइमिंग चुनी है, वो बेहद संवेदनशील है. भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मंथन चल रहा है.बीते 15 महीनों से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते (BTA) को बैठकों का दौर चल रहा है और अब इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है. इस बीच अमेरिका की ओर से टैरिफ का नया शगूफा दबाव बनाने की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है. अमेरिका ट्रेड डील में कृषि , डेयरी जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर राहत चाहता है, जिसके लिए भारत कई बार इनकार कर चुका है.

टैरिफ के जरिए ट्रेड डील पर दबाव बनाने की तैयारी

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की ओर से प्रस्तावित टैरिफ भारत पर सीधे फोर्स्ड लेबर के मामले से जुड़े नहीं है, बल्कि इस बात पर टिके हैं कि भारत तीसरे देश में जबरन श्रम से बने सामानों के आयात को किस तरह से नियंत्रित करता है. अमेरिका जानबूझकर ऐसे वक्त में ये मुद्दा उठा रहा है, जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए टेबल पर आमने-सामने बैठे हैं. टैरिफ का दबाव बनाकर अमेरिका ट्रेड डील में अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश कर सकता है.

टैरिफ को बिजनेस टूल बना रहे हैं ट्रंप

जिस सेक्शन 301 का हवाला देकर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रहा है, उसका इस्तेमाल आमतौर पर उन व्यापारिक बाधाओं के खिलाफ किया जाता है, जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी वर्कफोर्स को वैश्विक बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां अमेरिका मनमानी दिखाते हुए किसी तीसरे देश की आयात नीतियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है. यानी कोई भी देश किसी तीसरे देश के कैसे सामना आयात करेगा, कैसे कच्चा माल इंपोर्ट करेगा, इसपर भी अमेरिका कंट्रोल चाहता है. ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका टैरिफ के जरिए सिर्फ श्रम या मानवाधिकारों का मुखौटा पहनकर भारत के साथ व्यापारिक समझौते में अपना पलड़ा भारी करने की कोशिशों में जुटा है. टैरिफ के दबाव पर वो डील में अपनी कुछ शर्तों को मनवाने की कोशिश कर सकता है. अमेरिका इसे बिजनेस टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की जुगत में है.