टैरिफ में 10 फीसदी राहत का तोहफा, रेअर अर्थ से लेकर सोयाबीन पर बनी बात...चीन के साथ तालमेल बिठाकर लौटे डोनाल्ड ट्रंप

टैरिफ और ट्रेड वॉर की टेंशन के बीच साउथ कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई. ट्रंप ने इस मुलाकात को सफल बताया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 30, 2025, 09:27 PM IST
Donald Trump Xi Jinping Meeting: टैरिफ और ट्रेड वॉर की टेंशन के बीच साउथ कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई. ट्रंप ने इस मुलाकात को सफल बताया. 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच क्लोज डोर मीटिंग हुई और जब दरबाजा खुला तो तोहफे का पिटारा भी खुलता चला गया. जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से चीन को टैरिफ में 10 फीसदी की राहत दे दी. ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन पर टैरिफ को घटाया जा रहा है. वहीं रेअर अर्थ और सोयाबीन खरीद पर अमेरिका को चीन का आश्वासन मिला है. 

अरबों डॉलर का नया निवेश
 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को दक्षिण कोरियाई बंदरगाह शहर बुसान में बैठक हुई. 6 साल बाद जिनपिंग और ट्रंप की यह मुलाकात हुई है. बैठक खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया से रवाना हो चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति पांच दिवसीय एशिया दौरे पर थे, जो दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से मुलाकात के साथ पूरा हुआ. अमेरिका की तरफ से बताया गया कि 'ट्रंप एशिया की एक उल्लेखनीय यात्रा के बाद एयर फोर्स वन में सवार होकर घर वापसी की लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं.  

इस हफ्ते, ट्रंप ने अरबों डॉलर का नया निवेश हासिल किया, एक युद्ध समाप्त किया, कई व्यापार/खनिज समझौतों पर हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की.शी जिनपिंग के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मामलों के उप मंत्री मा झाओक्सू, उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय के सचिव काई क्यूई, विदेश मंत्री वांग यी, राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के अध्यक्ष झेंग शांजी और वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ शामिल रहे.  

शी जिनपिंग के साथ यह बैठक टैरिफ और तकनीकी नियंत्रणों के साथ-साथ दुर्लभ मृदा सामग्रियों पर चीन के हालिया निर्यात प्रतिबंधों को लेकर नए तनाव के बाद हुई है.
इससे पहले, एयर फोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने खुलासा किया था कि वह शी जिनपिंग से एनवीडिया के उन्नत ब्लैकवेल चिप्स के बारे में बात कर सकते हैं.  उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं. 

इस बयान से वाशिंगटन में चिंता पैदा हो गई, क्योंकि विशेषज्ञों का तर्क था कि उन्नत सेमीकंडक्टरों पर निर्यात नियंत्रण हटाने से बीजिंग को एआई पर तकनीकी अंतर को पाटने का मौका मिलेगा और अमेरिकी नेतृत्व को नुकसान होगा. विदेश संबंध परिषद के वरिष्ठ फेलो और पिछली बाइडन सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व अधिकारी रश दोशी ने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि हम एआई चिप्स पर निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे बीजिंग रेयर अर्थ मिनरल्स और चुम्बकों पर अपनी व्यवस्था लागू कर रहा है. 

इससे पहले चीन और अमेरिका 20 अक्टूबर को वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और चीन के उप-प्रधानमंत्री ही लाइफेंग और व्यापार वार्ताकार ली चेंगगांग के बीच मलेशिया में हुई बातचीत के बाद एक व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमत हुए थे . बेसेंट के अनुसार, इस समझौते में टिकटॉक पर एक 'अंतिम समझौता', चीन द्वारा सोयाबीन की खरीद और दुर्लभ मृदा खनिजों पर निर्यात नियंत्रण को एक वर्ष के लिए स्थगित करना शामिल था. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

