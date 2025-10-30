न नजरें मिली न दिल... कड़वी बातें बोलकर अब जिनपिंग से यूं ही नहीं मिले ट्रंप,अमेरिका को चीन से हिसाब बराबर करना है

Donald trump Xi jinping Meeting: दुनिया की दो ताकतवर देश के नेताओं के बीच मुलाकात हुई. साउथ कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले. दोनों के बीच की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई. ट्रंप और जिनपिंग मिले, लेकिन न तो उनकी नजरें मिली और न ही दोनों की मुलाकात में वो गर्मजोशी दिखी. बची-खुची कसर ट्रंप के बयान ने पूरा कर दिया, जिसमें उन्होंने जिनपिंग को टफ निगोशिएटर करार किया. डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग 6 साल बाद मिले और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच का कनेक्शन मिसिंग दिखा, हालांकि दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ा.

क्यों अहम है जिनपिंग-ट्रंप की मुलाकात

पर्दे की आड़ में एक दूसरे के दुश्मन बने चीन और अमेरिका के दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात सिर्फ इन दोनों देशों की दिशा नहीं बदलेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कार्पेट पर खड़े होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया, मुस्कुराए, लेकिन जिनपिंग का रवैया संतुलित था. वो जानते हैं कि ट्रंप के साथ ये मुलाकात सामान्य कूटनीति नहीं बल्कि एक बड़े मंच पर मोलभाव का मौका है. ट्रंप के दिल की बात उनके जुंबा पर भी आ गई और उन्होंने जिनपिंग को सख्त निरोशिएटर बता दिया. ट्रेड वॉर, टैरिफ और रेअर अर्थ के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव खुलकर सामने आया है, ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम है. उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच तकरार में भी कमी आएगी.

अमेरिका-चीन के बीच तल्ख रिश्ते के बीच अहम मुलाकात

अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में तनाव हमेशा से रहा है. दोनों देश एक दूसरे को धौंस दिखाने और खुद को दुनिया का बॉस साबित करने में बाज नहीं आता, लेकिन ट्रंपव के दूसरे कार्यकाल में यह तनाव काफी बढ़ गया है. व्यापार डील से लेकर रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी दखलअंदाजी चीन की नाराजगी की वजह रही है. चीन ने भी बदले में अमेरिका की एक्सपोर्ट कंट्रोल नीति और चीन की रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्ती बनाकर बराबर का जवाब दिया. 1 नवंबर से अमेरिका चीनी सामान पर 100 फीसदी टैरिफ की घोषणा कर चुका है.ऐसे में इस मुवाकात में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर महमति बन सकती है.उम्मीद है कि इस मुलाक़ात में अमेरिका और चीन के बीच एक नया व्यापार समझौता होगा.

ट्रंप करेंगे हिसाब बराबर

अमेरिका ने चीन को टैरिफ का दबाव बढ़ाकर झुकाने की कोशिश की,लेकिन शी जिनपिंग के सख्त रवैये के सामने वो पस्त साबित हो गए.लिहाजा ट्रंप प्रशासन चीन के साथ ट्रेड वॉर का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसका नुकसान अमेरिका और उसके लोगों पर भी होगा. रेअर अर्थ पर चीन की सख्ती ने अमेरिका के अक्ल ठिकाने लगा दिए हैं. डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों का रुख क्या होता है ये भी इस मुलाकात से सामने आ जाएगा. ट्रंप समझ चुके हैं कि चीन के साथ सख्ती वाला रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि रेअर अर्थ पर चीनी कंट्रोल उनकी इकोनॉमी को हिला सकता है. ऐसे में इस मुलाकातमें दोनों देशों के नेताओं के बीच ट्रेड डील पर आपसी सहमति बन सकती है.