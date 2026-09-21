/डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ‘रूस ने खोया डीजल इंडस्ट्री पर नियंत्रण’, जेलेंस्की से रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने की अपील की

ट्रंप की ताजा टिप्पणी ऐसे समय आई है जब रूसी अधिकारियों ने मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक की जानकारी दी है. इन हमलों के दौरान एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में आग लगने की भी खबर सामने आई. ट्रंप और जेलेंस्की की प्रस्तावित मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर न्यूयॉर्क में होने वाली है. जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों नेताओं की बैठक से परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ सकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी एनर्जी प्रतिष्ठानों पर यूक्रेनी हमले अब केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित मुद्दा नहीं रह गए हैं. इनका असर ईंधन आपूर्ति, डीजल की कीमतों और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है.