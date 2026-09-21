/डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ‘रूस ने खोया डीजल इंडस्ट्री पर नियंत्रण’, जेलेंस्की से रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने की अपील की

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी डीजल इंडस्ट्री को लेकर बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि युद्ध के कारण रूस ने अपने डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर नियंत्रण खो दिया है. उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने की अपील करते हुए एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की मांग की. ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, 'रूस ने दुर्भाग्य से यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण अपने डीजल तेल इंडस्ट्री पर नियंत्रण खो दिया है. उन्होंने दावा किया कि रूस की बड़ी संख्या में डीजल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है और वे फिलहाल बंद हैं.'
ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ये 'बेतुका और कभी खत्म न होने वाला युद्ध' समाप्त होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि इस युद्ध में हर महीने करीब 25,000 लोग, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं, मारे जा रहे हैं.'
ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन के रूसी तेल रिफाइनरियों औरएनर्जी फैसिलिटी पर ड्रोन तथा मिसाइल हमलों को लेकर आई है. ट्रंप ने इससे पहले 13 सितंबर को भी जेलेंस्की से रूसी डीजल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाने की अपील की थी. ट्रंप ने उस समय कहा था कि रूस में हमला करने के लिए दूसरे लक्ष्य मौजूद हैं और डीजल ईंधन को निशाना बनाने से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है.
क्रेमलिन ने ट्रंप की अपील का स्वागत किया है. रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को ऐसे किसी भी आह्वान का स्वागत करेगा, जिसमें यूक्रेन से नागरिक आर्थिक ढांचे पर हमले रोकने को कहा जाए. हालांकि, पेस्कोव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के लिए मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और तनाव को जिम्मेदार बताया.
यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमलों को वैध सैन्य कार्रवाई बताता रहा है. यूक्रेनी ड्रोन हमलों की हालिया लहर के बाद रूस की रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है और कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी की खबरें सामने आई हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में रूस की छह प्रमुख डीजल उत्पादक रिफाइनरियों को उत्पादन में बड़ी कटौती करनी पड़ी या उनका संचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.
ट्रंप की ताजा टिप्पणी ऐसे समय आई है जब रूसी अधिकारियों ने मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक की जानकारी दी है. इन हमलों के दौरान एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में आग लगने की भी खबर सामने आई. ट्रंप और जेलेंस्की की प्रस्तावित मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर न्यूयॉर्क में होने वाली है. जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों नेताओं की बैठक से परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ सकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी एनर्जी प्रतिष्ठानों पर यूक्रेनी हमले अब केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित मुद्दा नहीं रह गए हैं. इनका असर ईंधन आपूर्ति, डीजल की कीमतों और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है.