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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ‘रूस ने खोया डीजल इंडस्ट्री पर नियंत्रण’, जेलेंस्की से रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने की अपील की

ट्रंप के मुताबिक, यूक्रेन के हमलों से रूस की डीजल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है. इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ने की आशंका है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 21, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:16 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ‘रूस ने खोया डीजल इंडस्ट्री पर नियंत्रण’, जेलेंस्की से रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने की अपील की
Image Credit: Social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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