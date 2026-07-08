/ईरान पर ट्रंप के बयान का तगड़ा असर, सोना लुढ़का, तेल उछला... आपकी जेब पर कर सकता है बड़ा वार

Trump on Iran Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ सीजफायर समझौते को लेकर दिए गए बयान ने भारत समेत दुनियाभर के वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी. वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया. इससे महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई. इसके चलते निवेशकों ने सोने और अन्य कमोडिटी में मुनाफावसूली शुरू कर दी. अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ भारतीय वायदा बाजार में भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि डॉलर मजबूत होने से बुलियन पर दबाव और बढ़ गया है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका-ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते को 'खत्म' बताने वाले बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया. इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई. इससे महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई और सोने पर दबाव देखने को मिला है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.2% गिरकर 4,057.09 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि अगस्त डिलीवरी वाला कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 94.69 डॉलर (2.28%) टूटकर 4,062.71 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा है. वहीं, घरेलू वायदा बाजार में भी सोने में भारी गिरावट रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 2,308 रुपये (1.59%) टूटकर 1,43,084 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान 10,440 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, इसके कारण निवेशकों ने सोने जैसे कीमती धातुओं में अपनी हिस्सेदारी घटाई. अगर तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी रहती है, तो फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है. ऊंची ब्याज दरें और मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने के लिए नेगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि इससे गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों की मांग कमजोर पड़ती है. हालांकि, अगर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कमजोर रहते हैं और डॉलर में नरमी आती है, तो सोने को दोबारा समर्थन मिल सकता है.
FXTM के मार्केट रिसर्च प्रमुख Lukman Otunuga के मुताबिक, सोना फिलहाल एक अहम मोड़ पर है. जियो-पॉलिटिकल तनाव सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ा सकता है, लेकिन अगर तेल की कीमतों में तेजी महंगाई को बढ़ाती है और इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद मजबूत होती है, तो सोने पर दबाव बना रह सकता है.