/ईरान पर ट्रंप के बयान का तगड़ा असर, सोना लुढ़का, तेल उछला... आपकी जेब पर कर सकता है बड़ा वार

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, इसके कारण निवेशकों ने सोने जैसे कीमती धातुओं में अपनी हिस्सेदारी घटाई. अगर तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी रहती है, तो फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है. ऊंची ब्याज दरें और मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने के लिए नेगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि इससे गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों की मांग कमजोर पड़ती है. हालांकि, अगर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कमजोर रहते हैं और डॉलर में नरमी आती है, तो सोने को दोबारा समर्थन मिल सकता है.