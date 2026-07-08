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ईरान पर ट्रंप के बयान का तगड़ा असर, सोना लुढ़का, तेल उछला... आपकी जेब पर कर सकता है बड़ा वार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका-ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते को 'खत्म' बताने वाले बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 08, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:50 PM IST
ईरान पर ट्रंप के बयान का तगड़ा असर, सोना लुढ़का, तेल उछला... आपकी जेब पर कर सकता है बड़ा वार
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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