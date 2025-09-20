SBI, HDFC और कोटक मह‍िंद्रा बैंक वालों के ल‍िए बड़ी खबर, आज रात नहीं म‍िलेंगी ये सर्व‍िस
SBI, HDFC और कोटक मह‍िंद्रा बैंक वालों के ल‍िए बड़ी खबर, आज रात नहीं म‍िलेंगी ये सर्व‍िस

HDFC Bank Scheduled Maintenance: बैंकों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे अपने क‍िसी भी ट्रांजेक्‍शन का प्‍लान इसी अनुसार बनाएं. दरअसल, समय-समय पर बैंकों की तरफ से कस्‍टमर सर्व‍िस बेहतर करने के मकसद से मेंटीनेंस से जुड़ा काम क‍िया जाता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:09 PM IST
SBI, HDFC और कोटक मह‍िंद्रा बैंक वालों के ल‍िए बड़ी खबर, आज रात नहीं म‍िलेंगी ये सर्व‍िस

SBI Bank Maintenance: अगर आपका भी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या फ‍िर कोटक मह‍िंद्रा बैंक में अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इन बैंकों समेत देश के कुछ बड़े बैंकों ने घोषणा की है क‍ि 21 सितंबर 2025 को मेंटीनेंस से जुड़ा जरूरी काम होगा. इस कारण कुछ बैंकिंग सर्व‍िस कुछ समय के लिए बाध‍ित रहेंगी. बैंकों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे अपने क‍िसी भी ट्रांजेक्‍शन का प्‍लान इसी अनुसार बनाएं. दरअसल, समय-समय पर बैंकों की तरफ से कस्‍टमर सर्व‍िस बेहतर करने के मकसद से मेंटीनेंस से जुड़ा काम क‍िया जाता है. इससे यूजर एक्‍सपीर‍ियंस बेहतर होता है.

आज रात 45 म‍िनट के ल‍िए बाध‍ित रहेंगी सर्व‍िस

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की तरफ से घोषणा की गई है कि 21 सितंबर 2025 को रात 12:15 बजे से 1:00 बजे तक मेंटीनेंस का काम होगा, इस कारण बैंक की UPI सर्व‍िस कुछ समय के ल‍िए बंद रहेंगी. अगर आप इस दौरान UPI के जर‍िये लेन-देन करने की कोशिश करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है. SBI की तरफ से ग्राहकों को सलाह दी गई है क‍ि वे बिना किसी रुकावट के लेन-देन करने के लिए UPI लाइट का इस्तेमाल करें. यह सर्व‍िस हमेशा की तरह चलती रहेगी.

UPI सर्व‍िस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होंगी
एसबीआई (SBI) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पहले Twitter) पर भी इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा क‍ि जरूरी मेंटीनेंस के काम के कारण 21 स‍ितंबर 2025 को रात 12.15 से 1:00 बजे तक (IST) SBI UPI सर्व‍िस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होंगी. बिना किसी रुकावट के सर्व‍िस का फायदा उठाने के लिए कस्‍टमर UPI लाइट सर्व‍िस का यूज कर सकते हैं. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट के अनुसार, 'UPI LITE ऐसा तरीका है जिससे 1,000 रुपये से कम के ट्रांजेक्‍शन बिना पिन डाले और तेजी से किये जा सकते हैं.'

UPI LITE से पेमेंट की लिमिट
UPI LITE के जर‍िये ट्रांजेक्‍शन करने की कुछ ल‍िम‍िट तय हैं. इसके जर‍िये आप एक बार में ज्‍यादा से ज्‍यादा 1,000 रुपये तक का ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक दिन में कुल मिलाकर 10,000 रुपये तक का ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं. बैलेंस लिमिट की बात करें तो आपके UPI LITE अकाउंट में क‍िसी भी समय ज्‍यादा से ज्‍यादा 5,000 रुपये का बैलेंस हो सकता है.

HDFC में कब से कब तक नहीं होगा ट्रांजेक्‍शन
एचडीएफसी बैंक की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी गई क‍ि 21 सितंबर 2025 को रात 1 बजे से सुबह 5:30 बजे तक मेंटीनेंस का काम होगा, जिस वजह से उसकी कई सर्व‍िस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. बैंक ने मेंटेनेंस के टाइम और उन सर्व‍िस के बारे में भी बताया है, जो इस दौरान बंद रहेंगी. 21 सितंबर 2025 की रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक HDFC नेट बैंक‍िंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्‍शन नहीं हो पाएंगे.

साढ़े चार घंटे नहीं होगा यह काम
HDFC बैंक में 21 सितंबर 2025 को मेंटीनेंस की वजह से कुछ सर्व‍िस काम नहीं करेंगी. बैंक की नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप में रात 1 बजे से सुबह 5:30 बजे तक RTGS की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक TPT रजिस्ट्रेशन, IPIN रीजेनरेशन, TPT लिमिट में बदलाव और डेबिट कार्ड से जुड़ी सर्व‍िस भी काम नहीं करेंगी.

कोटक मह‍िंद्रा बैंक मेंटीनेंस
कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके जानकारी दी कि 21 सितंबर 2025 (रविवार) को रात 1:30 बजे से 2:30 बजे तक उसके सिस्टम में मेंटीनेंस का काम होगा, इस कारण कुछ सर्व‍िस उपलब्ध नहीं होंगी. SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने ट्रांजेक्‍शन का प्‍लान पहले से बना लें और दूसरे तरीकों का यूज करें. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

