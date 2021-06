DPIIT के सचिव डॉ गुरुप्रसाद महापात्र का निधन, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने जताया दुःख

नई दिल्ली: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव डॉ गुरुप्रसाद महापात्र (Dr Guruprasad Mahapatra) का शनिवार को कोविड-19 से जुड़ी समस्या से निधन हो गया है. समेत कई दिग्गज हस्तियों ने दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, 'गुरुप्रसाद महापात्रा के निधन ने काफी दुख पहुंचाया है, मैंने उनके साथ गुजरात और केंद्र में बड़े पैमाने पर काम किया था. उन्हें प्रशासनिक मुद्दों की बहुत अच्छी समझ थी और वो अपने अभिनव उत्साह के लिए जाने जाते थे. उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं.'

Saddened by the demise of Dr. Guruprasad Mohapatra, DPIIT Secretary. I had worked with him extensively in Gujarat and at the Centre. He had a great understanding of administrative issues and was known for his innovative zeal. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2021