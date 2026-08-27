NCLT मामले में बोले डॉ. सुभाष चंद्रा,'लेनदारों से एक रुपया भी कर्ज नहीं लिया, ₹22,000 करोड़ के लोन गारंटी की बात गलत'

NCLT Loan Case: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन मामले में Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने मीडिया में चल रही खबरों पर बयान जारी करते हुए अपील की है कि वो आदेश और मामले से जुड़े दस्तावेजों को पूरा पढ़कर खबर प्रकाशित करें. 27 अगस्त 2026 को उनके कार्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स में 22,000 करोड़ रुपये को उनका व्यक्तिगत कर्ज बताया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी लेनदार से व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया. वो सिर्फ उनके पर्सनल गारंटर रहे हैं. उनकी ओर से प्रेस रिलीज जारी कर 22000 करोड़ रुपये के दावे की हकीकत बताई गई है.उन्होंने मीडिया हाउस से सही जानकारी देने की अपील करते हुए इस मामले में सही तथ्यों को सामने रखने की बात कही है.
प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के मुताबिक, करीब 22,000 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग कंपनियों के कर्ज के लिए दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी है. इसे उनका व्यक्तिगत कर्ज बताना सही नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसे डॉ. सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत देनदारी के तौर पर पेश किया गया, जो गलत है.
इस प्रेस रिलीज का सबसे अहम हिस्सा पर्सनल गारंटी से जुड़ा है, इसलिए इसे समझना भी जरूरी है. पर्सनल गारंटी और व्यक्तिगत कर्ज में अंतर है. डॉ. चंद्रा ने किसी भी लेनदार से पैसा उधार नहीं लिया था. वो सिर्फ अलग-अलग कंपनियों की तरफ से लिए गए कर्ज में पर्सनल गारंटर बने थे. मतलब ये कि कंपनियां मूल उधारकर्ता हैं. उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि यह सफाई इसलिए जरूरी है, क्योंकि खबरों में उनके ऊपर ₹22,000 करोड़ के कर्ज का दावा किया जा रहा था, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है. उन्होंने इसकी हकीकत बताते हुए कहा कि असल में एस्सेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर 24 जनवरी 2019 तक कुल ₹45,000 करोड़ का बकाया था, जिसमें से इन कंपनियों ने लगभग ₹43,000 करोड़ का रीपेमेंट कर दिया है.
उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि अधिकांश पर्सनल गारंटी 24 जनवरी 2019 से पहले साइन किए गए थे. कई लेनदारों ने डॉ. चंद्रा से भावनात्मक अपील की थी कि अगर उन्होंने Personal Guarantee नहीं दी, तो उनकी कंपनियों के कुछ कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं. कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए उन्होंने पर्सनल गारंटी के लिए हामी भरी थी. वहीं, जिन कंपनियों ने असल में कर्ज लिया था, उन्होंने भी भरोसा दिया कि वे अपना कर्ज वापस चुका देंगी.
डॉ. सुभाष चंद्रा की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मीडिया की ओर से छापी जा रही खबरों में 22,000 करोड़ रुपये के जिस आंकड़े को उनके खिलाफ फैसला बताकर पेश किया जा रहा है, वह असल में 2022 में प्रक्रिया शुरू होने के समय फाइल किए गए कुल दावों का पुराना रिकॉर्ड है. वर्तमना में स्थिति पूरी तरह अलग है. प्रेस रिलीज के मुताबिक, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने जब प्लान को वोटिंग के लिए रखा, तो 80.814% लेनदारों ने रिपेमेंट का समर्थन किया. बाकी लेनदारों में से कुछ ने योजना पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला आगे बढ़ा.
विरोध करने वाले लेनदार- रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) की तरफ से पेश रीपेमेंट प्लान पर कुल क्लेम के सिर्फ 19.251% हिस्सेदारी के लेनदारों ने आपत्ति दर्ज कराई है. जिनका कुल एडमिटेड क्लेम 3,992 करोड़ रुपये था. जिसमें से 620 करोड़ रुपये का क्लेम पहले ही सेटल किया जा चुका है. मतलब सिर्फ 3,372 करोड़ रुपये की रकम बची हुई है. कर्जदार कंपनियों ने इन लेनदारों को लगभग 1,063 करोड़ के भुगतान का नया ऑफर दिया है. इस ऑफर पर अभी बातचीत चल रही है.
सहमति देने वाले बड़े लेनदार: कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की वोटिंग में 80.814% लेनदारों ने रीपेमेंट प्लान को अपनी मंजूरी दी है 16,386 करोड़ रुपये के क्लेम वाले इन लेनदारों ने कोर्ट में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है. कर्जदार कंपनियां बकाए के निपटान के लिए बातचीत कर रही हैं.
प्रेस रिलीज में डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने पर्सनल नेटवर्थ को लेकर भी किए जा रहे दावों को खंडन किया है. उन्होंने मीडिया में चल रही गलत जानकारी का पूरी तरह से खंडन किया है. उन्होंने बताया कि एक लेनदार की तरफ से दावा किया गया था कि साल 2017 में उनका नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपये थी, जो साल 2024 में घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई, जबकि साल 2016 में संसद सदस्य के रूप में उन्होंने खुद अपनी कुल संपत्ति 39.08 करोड़ रुपये घोषित की थी, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में है.
निजी संपत्ति से कर्मचारियों को दी सैलरी
डॉ. चंद्रा ने साफ किया कि 45,888 करोड़ की नेटवर्थ का दावा गलत है. एस्सेल ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन को पर्सनल गारंटी की निजी संपत्ति मान लिया गया. उन्होंने कई बार उन कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी भी अपने निजी संपत्ति से दी, जिनके वो पर्सनल गारंटर बने. कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन और जरूरी खर्चे के पास उनकी नेटवर्थ साल 2024 में घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई, जिसमें 25 करोड़ रुपये का उनका मकान शामिल है. प्रेस रिलीज के मुताबिक, डॉ. चंद्रा के पास मौजूद व्यक्तिगत संपत्ति को देखते हुए ₹6.5 करोड़ का रिपेमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसे उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे कंपनियों की कुल देनदारी या कुल गारंटी रकम के बराबर नहीं समझना चाहिए.