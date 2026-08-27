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NCLT मामले में बोले डॉ. सुभाष चंद्रा,'लेनदारों से एक रुपया भी कर्ज नहीं लिया, ₹22,000 करोड़ के लोन गारंटी की बात गलत'

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: NCLT के लोन सेटलमेंट मामले पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने सही स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा है कि ₹22,000 करोड़ का दावा गलत है. उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म को सही फैक्ट्स बताने की अपील की है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 27, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:15 PM IST
NCLT मामले में बोले डॉ. सुभाष चंद्रा,'लेनदारों से एक रुपया भी कर्ज नहीं लिया, ₹22,000 करोड़ के लोन गारंटी की बात गलत'

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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