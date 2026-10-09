/डॉ. सुभाष चंद्रा पर्सनल गारंटी मामले में बड़ा अपडेट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ब्याज के साथ सेटलमेंट का प्रपोजल

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से वसंत सागर प्रॉपर्टीज लिमिटेड और पैन इंडिया इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इनके अलावा डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्प्रिट इंफ्रापावर प्रोजेक्ट ने भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 480 करोड़ रुपए का लोन लिया था. अब चारों ही कंपनियों ने 100 प्रतिशत मूलधन और 10 प्रतिशत ब्याज के साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कर्ज चुकाने का प्रस्ताव पेश किया है. ये वही कंपनियां हैं जिनके कर्ज के संबंध में डॉ सुभाष चंद्रा ने पर्सनल गारंटर की भूमिका निभाई थी.