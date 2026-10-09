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डॉ. सुभाष चंद्रा पर्सनल गारंटी मामले में बड़ा अपडेट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ब्याज के साथ सेटलमेंट का प्रपोजल

LIC Housing Finance: डॉ. सुभाष चंद्रा की पर्सनल गारंटी मामले में नया डेवलपमेंट सामने आया है. LIC हाउसिंग फाइनेंस लोन मामले में कंपनियों ने 100% मूलधन के साथ 10% ब्याज पर सेटलमेंट का प्रपोजल दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 09, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 11:50 AM IST
डॉ. सुभाष चंद्रा पर्सनल गारंटी मामले में बड़ा अपडेट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ब्याज के साथ सेटलमेंट का प्रपोजल

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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