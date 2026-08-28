/कुछ लोग छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, 22000 करोड़ के पर्सनल लोन की बात गलत; सामने आया डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन मामले में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान सामने आया है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकायी है. कुछ लोग मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे 22,000 करोड़ रुपये का पर्सनल लोन पूरी तरह गलत है. डॉ. चंद्रा ने यह भी साफ किया कि उन्होंने किसी भी लेनदार से व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया, वह केवल उनके पर्सनल गारंटर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम एक-एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं और हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकायी है.