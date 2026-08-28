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कुछ लोग छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, 22000 करोड़ के पर्सनल लोन की बात गलत; सामने आया डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान

NCLT Loan Case: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि उन्होंने किसी भी लेनदार से व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया. वह सिर्फ उनके पर्सनल गारंटर रहे हैं. उन्होंने कहा, हम एक-एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं, पहले भी हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकाई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 28, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:03 PM IST
कुछ लोग छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, 22000 करोड़ के पर्सनल लोन की बात गलत; सामने आया डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान
Image Credit: File Pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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