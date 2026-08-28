/कुछ लोग छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, 22000 करोड़ के पर्सनल लोन की बात गलत; सामने आया डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन मामले में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान सामने आया है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकायी है. कुछ लोग मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे 22,000 करोड़ रुपये का पर्सनल लोन पूरी तरह गलत है. डॉ. चंद्रा ने यह भी साफ किया कि उन्होंने किसी भी लेनदार से व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया, वह केवल उनके पर्सनल गारंटर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम एक-एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं और हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकायी है.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि मेरी नेट वर्थ 45000 करोड़ रुपये बताई गई है. मैंने अब तक 60 से 70 हजार करोड़ रुपये का ब्याज दिया है, हम एक-एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया, यह पूरा मामला पर्सनल गारंटी कुछ लेंडर्स के लिए साइन करने का है. 22,000 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग कंपनियों के लोन के लिए दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी है. इसे उनका पर्सनल कर्ज बताना सही नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसे मेरी व्यक्तिगत देनदारी बताकर पेश किया गया. उन्होंने ग्रुप कैपिटल को अपनी निजी कंपनी बताया.
पर्सनल गारंटी और व्यक्तिगत कर्ज में बड़ा अंतर है. डॉ. चंद्रा ने किसी भी लेनदार से पैसा उधार नहीं लिया था. वह केवल अलग-अलग कंपनियों की तरफ से लिए गए कर्ज में पर्सनल गारंटर बने थे. इसका मतलब साफ है कि कंपनियां मूल उधारकर्ता हैं. दरअसल, एस्सेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर 24 जनवरी 2019 तक कुल 45,000 करोड़ रुपये का बकाया था. जिसमें से इन कंपनियों ने करीब ₹43,000 करोड़ का रीपेमेंट कर दिया है.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में बताया कि मीडिया की तरफ से छापी जा रही खबरों में 22,000 करोड़ के जिस आंकड़े को उनके खिलाफ फैसला बताकर पेश किया जा रहा है, वह असल में 2022 में प्रोसेस शुरू होने के समय फाइल किये गए क्लेम का पुराना रिकॉर्ड है. अब हालात एकदम अलग हैं. प्रेस रिलीज के अनुसार रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने जब प्लान को वोटिंग के लिए रखा, तो 80.814% लेनदारों ने री-पेमेंट को लेकर सहमति जताई. बाकी लेनदारों ने आपत्ति जताई तो मामला आगे बढ़ा.
'झूठी' रिपोर्ट पर डॉ सुभाष चंद्रा का पक्ष
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— Zee News (@ZeeNews) August 28, 2026
डॉ. सुभाष चंद्रा की तरफ से अपनी नेटवर्थ को लेकर किये जा रहे क्लेम का भी खंडन किया गया. उन्होंने बताया कि एक लेनदार ने दावा किया कि साल 2017 में मेरी नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपये थी. यह साल 2024 में घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई. हकीकत यह है कि साल 2016 में संसद सदस्य के रूप में डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपनी कुल संपत्ति 39.08 करोड़ रुपये घोषित की थी.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन पर लेनदारों के महज 3,992 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी का क्लेम है. इसमें से 620 करोड़ का क्लेम सेटल भी हो चुका है. इसके अलावा लेनदारों को 1,063 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का ऑफर दिया जा चुका है. इस तरह ये मामला करीब 2,000 करोड़ का है, जिसे मीडिया में 22,000 करोड़ का बताया जा रहा है. 24 जनवरी 2019 तक कंपनियों पर करीब 45 हजार करोड़ का बकाया था. पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है. बाकी के 2000 करोड़ के लिए भी प्रोसेस जारी है.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा, हमने जिसका भी पैसा लिया है, उसका एक-एक बकाया चुकाना सीखा है. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं असल मुद्दे से भाग नहीं रहा हूं और हर एक व्यक्ति का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा. मैंने अपनी कई संपत्ति बेचकर बकाया चुकाया है. कुछ संपत्तियों को औने-पौने दाम पर भी बेचना पड़ा.
भ्रम यह फैलाया गया कि डॉ. सुभाष चंद्रा ने लोन लिया था, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने एक रुपये का भी लोन नहीं लिया. केवल पर्सनल गारंटी दी थी.
भ्रम यह फैलाया गया कि 22,000 करोड़ के लोन की गारंटी दी जबकि तथ्य ये है कि उन्होंने सिर्फ 3,992 करोड़ रुपये की गारंटी दी थी.
भ्रम यह फैलाया गया कि डॉ. चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपये बताई थी जबकि डॉ. चंद्रा ने संसद में बताया था कि उनकी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख है.
जो लोग NCLT के फैसले में झूठ की मिलावट कर भ्रम फैला रहे हैं, उनके लिए भगोड़ा विजय माल्या आज नायक बन गया है. वे भूल गए हैं कि भगोड़ा विजय माल्या भारतीय बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाकर कानून से बचने के लिए फरार हो गया था.