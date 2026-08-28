'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा बोले-ये गेम मत खेलिए, वापस आपके ऊपर ही आएगा

Dr Subhash Chandra on NCLT Case: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन सेटलमेंट मामले में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि मुकेश अंबानी ने ZEE को हथियाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी के मीडिया नेटवर्क 18 CNBC ने 22,000 करोड़ रुपये के लोन को लेकर गलत अफवाह फैलाई. मुकेश अंबानी ग्रुप के CNBC की तरफ से ही यह गलत बात पब्लिश करना शुरू किया कि डॉ. सुभाष चंद्रा का 22000 करोड़ रुपये का कर्जा एनसीएलटी (NCLT) ने 6.5 करोड़ में पास कर दिया. कल उनके चीफ एडिटर साहब को हमारे एक मित्र ने फोन करके कहा कि इस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी. लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से निर्देश है.