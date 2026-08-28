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'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा बोले-ये गेम मत खेलिए, वापस आपके ऊपर ही आएगा

एनसीएलटी मामले को लेकर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि 22,000 करोड़ रुपये के लोन को लेकर गलत अफवाह फैलाई गई है. उन्होंने साफ कहा कि मुकेश अंबानी ने ZEE को हथियाने की कोशिश की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 28, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:13 PM IST
'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा बोले-ये गेम मत खेलिए, वापस आपके ऊपर ही आएगा
Image Credit: File Pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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