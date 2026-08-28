'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा बोले-ये गेम मत खेलिए, वापस आपके ऊपर ही आएगा

Dr Subhash Chandra on NCLT Case: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन सेटलमेंट मामले में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि मुकेश अंबानी ने ZEE को हथियाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी के मीडिया नेटवर्क 18 CNBC ने 22,000 करोड़ रुपये के लोन को लेकर गलत अफवाह फैलाई. मुकेश अंबानी ग्रुप के CNBC की तरफ से ही यह गलत बात पब्लिश करना शुरू किया कि डॉ. सुभाष चंद्रा का 22000 करोड़ रुपये का कर्जा एनसीएलटी (NCLT) ने 6.5 करोड़ में पास कर दिया. कल उनके चीफ एडिटर साहब को हमारे एक मित्र ने फोन करके कहा कि इस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी. लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से निर्देश है.
डॉ. चंद्रा ने कहा, मुझे जब यह बात पता लगी, तो मैंने मुकेश अंबानी को फोन भी किया. पता नहीं उनको फोन का पता चला या नहीं. लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल बैक नहीं आई. सुबह मैंने उनको इस बारे में चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा, जब जनवरी 2019 में समस्या शुरू हुई तो मैं उसके सालभर के अंदर मुकेश अंबानी के पास गया था और उनसे कहा कि आप Zee को खरीद लो, मुझे कर्जा चुकाना है. तब उनकी सलाह मानकर मैं वापस आ गया. लेकिन उसके कुछ समय बाद हमारे एक इन्वेस्टर के साथ मिलकर उन्होंने Zee को हथियाना चाहा.
उन्होंने कहा, उस समय मुकेश अंबानी की तरफ से दिया गया ऑफर मेरे परिवार के लिए अच्छा था, लेकिन यह माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी...इसलिए हमने मना कर दिया. उसके बाद हमने सोनी के साथ ZEE का मर्जर करने का फैसला किया. हमारे ग्रुप के ऊपर 45000 करोड़ रुपये का कर्ज था. लेकिन बुजुर्गों ने यही सिखाया है, किसी का पैसा रखना नहीं है, एक-एक पैसा देना है. हमने यह कर्जा अपनी संपत्ति को बेचकर चुकाया है. उन्होंने कहा - मैं इन सब स्थितियों से भागने वाला नहीं हूं.
FAKE रिपोर्ट पर तथ्यों की चोट
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— Zee News (@ZeeNews) August 28, 2026
डॉ. चंद्रा ने मुकेश अंबानी से साफ-साफ कहा कि आप प्रोपेगेंडा न करें. आपके पिताजी धीरूभाई अंबानी सुलझे हुए व्यक्ति थे. धीरूभाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा. उन्होंने यह भी कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है. कृपया, आप अपने लोगों को रोकिए. मैं अब खाली हो चुका हूं, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है. मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं कि आप अपने लोगों को रोकिए.
उन्होंने मुकेश अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि आपके लोग मेरे साथ सरकार को जोड़ रहे हैं. सरकार ने मुझे फायदा पहुंचाया. मैंने सरकार से आज तक कुछ नहीं मांगा. मांगता तो वो शायद मदद करते. उन्होंने साफ कहा कि आप ये गेम मत खेलिए, ये कहीं न कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा. मैं प्रार्थना करता हूं भगवान आपके परिवार को खुश रखें और आप और आगे बढ़ें. आप देश में फाइनेंशियल रूप में पहले पायदान पर हैं. आप आने वाले समय में पूरी दुनिया में पहले पायदान पर पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है... उससे मुझे एक भारतीय होने के नाते खुशी होगी. लेकिन आप ये सब भारत में करना बंद कीजिए.