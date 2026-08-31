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‘मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, गारंटर बनना सबसे बड़ी गलती थी’, LIVE में डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताई पर्सनल इन्सॉल्वेंसी की पूरी कहानी

एनसीएलटी मामले को लेकर सोमवार सुबह एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने लोगों से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर पूछे गए हर सवाल का जवाब बेहद आसान भाषा में दिया और मामले की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 31, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:11 PM IST
‘मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, गारंटर बनना सबसे बड़ी गलती थी’, LIVE में डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताई पर्सनल इन्सॉल्वेंसी की पूरी कहानी
Image Credit: facebook. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने आज लाइव आकर लोगों के सवालों का जवाब दिया.

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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