/‘मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, गारंटर बनना सबसे बड़ी गलती थी’, LIVE में डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताई पर्सनल इन्सॉल्वेंसी की पूरी कहानी

Dr Subhash Chandra on Instagram Live: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन सेटलमेंट मामले में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr Subhash Chandra) ने इंस्टाग्राम (Insta Live) के जरिये आज लोगों से सीधे संवाद किया. सुबह 9 बजे इंस्टाग्राम पर शुरू हुए लाइव सेशन के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा ने सवालों का सीधा जवाब देते हुए कहा, "मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन शायद गारंटी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. यही कारण है कि आज मैं इस स्थिति में हूं." उन्होंने लाइव सेशन की शुरुआत में एक यूजर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्ज के पैसे से मैंने किसी तरह की पर्सनल वेल्थ नहीं बनाई. यह लोन एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के विस्तार के लिए लिया गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश थी.
लाइव सेशन में 4800 करोड़ रुपये के ब्रेकअप को लेकर मांगी गई जानकारी के बारे में डॉ. चंद्रा ने बताया, इसको लेकर प्रेस रिलीज में हर अकाउंट को लेकर जानकारी शेयर की जा चुकी है. आपको बता दें 30 अगस्त 2026 को डॉ. सुभाष चंद्रा के ऑफिस की तरफ से इस बारे में विस्तृत जानकारी शेयर की गई थी. नीरज नामक यूजर की तरफ से किये गए सवाल के जवाब में डॉ. चंद्रा ने कहा, गारंटर बनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं था...लेकिन इस गलती के कारण ही मैं आज यहां पर बैठा हूं.
एक अन्य यूजर अक्षय के सवाल के जवाब पर डॉ. चंद्रा ने कहा, आज के सोशल मीडिया युग में Gen Z को मैं काफी पसंद करता हूं. मैं अपने 'सच' शो (SACH: The Subhash Chandra Show) के दौरान जहां भी गया, वहां मैंने Gen Z से बातचीत के दौरान उनकी काम करने की क्षमता और समझदारी को बेहद करीब से जाना है.
पसर्नल गारंटर और उधार लेने वाले के बीच अंतर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. चंद्रा ने आसान शब्दों में बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से कर्ज लेता है और उस पर दूसरा शख्स बैंक को यह गारंटी देता है कि पहले वाला व्यक्ति इसे चुका देगा. यहीं दोनों के बीच का अंतर है. उन्होंने साफ किया, वह केवल गारंटर थे-न कि उन्होंने कोई कर्ज लिया था. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पूरे मामले पर लोन लेने वालों से चर्चा हुई है, जो भी पैसा बचा है उसको वापस किया जाएगा.
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि किसी भी बैंक ने अभी तक कोई लोन माफ नहीं किया है. बैंकों का लोन चुकाने के लिए मैंने एस्सेल ग्रुप का 'ताज' कही जाने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) की हिस्सेदारी बेची और कर्ज के पैसों का ब्याज समेत भुगतान किया.
डॉ. चंद्रा ने बताया कि इस मामले से निपटने के बाद वह बड़े स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा, एक एंटरप्रिन्योर के तौर पर मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा. सभी काम कानून के अनुसार किया जा रहा है. दिवालिया होने की हालत में कोई नए कारोबार को शुरू नहीं कर पाता, हमने बैंकों के पैसे का भुगतान किया है. कुछ मित्रों और पार्टनर के साथ नया स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
उन्होंने बताया, मैंने कर्ज का भुगतान करने के लिए मैंने परिवार और ग्रुप के एसेट्स को बेच दिया. इतना ही नहीं कर्ज उतारने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया. अब तक एस्सेल ग्रुप की तरफ से बैंकों को 43000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने कहा, बिजनेस में उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन इनसे डरकर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए.
लाइव सेशन के दौरान एक यूजर की तरफ से डॉ. चंद्रा की पर्सनल वेल्थ को लेकर किये गए सवाल पर उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी कुल संपत्ति 31.79 करोड़ रुपये है. इसमें 25 करोड़ रुपये का एक रेजिडेंशियल हाउस है, यह भी गिरवी रखा हुआ है. मैंने इसका एक हिस्सा किराये पर दिया हुआ है. इससे होने वाली आमदनी से मेरा खर्च चल रहा है.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि वह लोन लेने वाली 18 से 20 फर्म के गारंटर बने थे. ये सभी उधार लेने वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एस्सेल ग्रुप से ही जुड़े थे. उन्होंने किसी भी ऐसे शख्स की गारंटी नहीं ली, जिसे वह नहीं जानते थे. इसमें से कुछ परिवार के सदस्य थे और कुछ बेहद करीबी थे.