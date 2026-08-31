/‘मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, गारंटर बनना सबसे बड़ी गलती थी’, LIVE में डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताई पर्सनल इन्सॉल्वेंसी की पूरी कहानी

Dr Subhash Chandra on Instagram Live: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन सेटलमेंट मामले में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr Subhash Chandra) ने इंस्टाग्राम (Insta Live) के जरिये आज लोगों से सीधे संवाद किया. सुबह 9 बजे इंस्टाग्राम पर शुरू हुए लाइव सेशन के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा ने सवालों का सीधा जवाब देते हुए कहा, "मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन शायद गारंटी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी. यही कारण है कि आज मैं इस स्थिति में हूं." उन्होंने लाइव सेशन की शुरुआत में एक यूजर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्ज के पैसे से मैंने किसी तरह की पर्सनल वेल्थ नहीं बनाई. यह लोन एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के विस्तार के लिए लिया गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश थी.