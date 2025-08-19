घर का सपना होगा हकीकत! सरकार की इस योजना से मिलेगा 25 लाख रुपये तक का सीधा फायदा

भारत में हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो. लेकिन आसमान छूती प्रॉपर्टी कीमतों और होम लोन की ऊंची ब्याज दरों के बीच यह सपना अधूरा रह जाता है. खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह चिंता और बड़ी हो जाती है, क्योंकि महंगाई के दौर में EMI का बोझ उठाना आसान नहीं होता. लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक खास व्यवस्था की है, जिसके जरिए घर खरीदना और लोन चुकाना पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance - HBA) योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का एडवांस उपलब्ध कराती है. इसका इस्तेमाल कर्मचारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए होम लोन को चुकाने में कर सकते हैं. इस योजना के तहत सिर्फ 7.44% सालाना ब्याज देना होता है, जो सामान्य होम लोन की तुलना में काफी कम है.

योजना की प्रमुख खासियतें

* अधिकतम एडवांस- 34 महीने की बेसिक सैलरी या 25 लाख रुपये (जो भी कम हो).

* मकान विस्तार के लिए- अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 माह का बेसिक पे.

* पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में- दोनों को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक एडवांस मिल सकता है, यानी कुल 50 लाख रुपये तक.

बेसिक पे में नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस और फैमिली पेंशन को भी शामिल किया जाएगा.

किन्हें मिलेगा लाभ?

* सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी.

* कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारी.

* अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य.

* केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी.

* प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी.

* यहां तक कि निलंबित कर्मचारी भी (जमानत देने की शर्त पर) पात्र होंगे.

क्यों है खास?

सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों को न सिर्फ घर बनाने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें भरोसेमंद स्रोत से प्लॉट या फ्लैट खरीदने का सुरक्षित ऑप्शन भी देगी. चूंकि यह एडवांस सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए कर्मचारियों का निवेश भी सुरक्षित रहेगा और EMI का दबाव कम होगा.