Online Gaming 2025: रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, Dream11 और MPL सहित कई स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर
Hindi Newsबिजनेस

PTI की खबर के मुताबिक, ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि ड्रीम11, Games24x7, गेम्सक्राफ्ट और मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) अब यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर हो गए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:43 PM IST
Online Gaming Bill 2025: भारत में रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. रियल मनी गेमिंग (RMG) कंपनियों पर कानून लागू किए जाने के बाद भारत के कई रियल मनी गेमिंग स्टार्टअप्स ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस गंवा दिया है. बता दें, केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्यों ने रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगाया था.

PTI की खबर के मुताबिक, ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि ड्रीम11, Games24x7, गेम्सक्राफ्ट और मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) अब यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर हो गए हैं. 

वैल्यूएशन में भारी गिरावट

ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, ड्रीम11, गेम्स24×7, गेम्सक्राफ्ट और मोबाइल प्रीमियर लीग कंपनियां नए ऑनलाइन गेमिंग कानून से प्रभावित हुई हैं. इन गेमिंग कंपनियों की वैल्यूएशन में भारी गिरावट देखी गई.

यह भी पढ़ें : SUV prices drop: सस्ती हुई क्रेटा, हैरियर और फॉर्च्यूनर, ₹3.49 लाख तक की गिरावट

 

ऑनलाइन गेमिंग कानून

लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को  प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पेश किया गया और उसी दिन पास भी हो गया. राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी. 

22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ये बिल अब कानून बन चुका है, जिसे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा.

हुरुन इंडिया के फाउंडर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद ने बताया कि RMG पहले से ही जोखिम भरा बिजनेस था. लेकिन ये नए नियम इस सेक्टर में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाएंगे.

 

कौन होती हैं यूनिकॉर्न कंपनियां 

यूनिकॉर्न कंपनियां वे प्राइवेट स्टार्ट-अप्स होती हैं जिनका वैल्यूएशन 1 अरब अमेरिकी डॉलर (1 बिलियन डॉलर) से अधिक होता है.

