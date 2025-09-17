ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज के शेयर में लोअर सर्क‍िट, ऑल टाइम हाई से 75% टूटा; जान‍िए क्‍या है कारण?
Advertisement
trendingNow12926004
Hindi Newsबिजनेस

ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज के शेयर में लोअर सर्क‍िट, ऑल टाइम हाई से 75% टूटा; जान‍िए क्‍या है कारण?

Dreamfolks Airport Lounge: कंपनी की तरफ से डोमेस्‍ट‍िक एयरपोर्ट लाउंज ब‍िजनेस को तुरंत प्रभाव से बंद करने का ऐलान क‍िया गया है. यह खबर मीड‍िया में आने के बाद कंपनी के शेयर में ग‍िरावट देखी गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज के शेयर में लोअर सर्क‍िट, ऑल टाइम हाई से 75% टूटा; जान‍िए क्‍या है कारण?

Dreamfolks Share Price: ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज (Dreamfolks Services) के शेयर की कीमत मंगलवार के कारोबारी सत्र में 5% की लोअर ल‍िम‍िट पर पहुंचकर 131 रुपये रह गई. कंपनी ने डोमेस्‍ट‍िक एयरपोर्ट लाउंज ब‍िजनेस को तुरंत प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है. यह खबर मीड‍िया में आने के बाद कंपनी के शेयर में ग‍िरावट देखी गई. इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 75% तक नीचे आ गए, जो क‍ि अपने हायर लेवल से काफी कम है.

बाकी सर्व‍िस और ग्‍लोबल लाउंज ब‍िजनेस चलता रहेगा

ड्रीमफोल्क्स की तरफ से मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि उसने अपने कस्‍टमर के लिए डोमेस्‍ट‍िक एयरपोर्ट लाउंज सर्व‍िस को बंद कर द‍िया है. कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा गया क‍ि हमारे कस्‍टमर्स के लिए घरेलू लाउंज सर्व‍िस आज से बंद कर दी गई हैं. इसका असर काफी अहम है. हालांकि, कंपनी ने यह साफ क‍िया क‍ि उसकी बाकी घरेलू सर्व‍िस और ग्‍लोबल लाउंज ब‍िजनेस सामान्‍य रूप से चलता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नए कस्‍टमर प्राइस प्रस्तावों पर बातचीत चल रही
कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि कस्‍टमर के साथ कॉन्‍ट्रैक्‍ट बरकरार हैं और नए कस्‍टमर प्राइस प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है. हाल ही में ट्रैवल फूड सर्विसेज ने ड्रीमफोल्क्स के साथ अपने करार को खत्म कर द‍िया था. ड्रीमफोल्क्स बैंकों और नेटवर्क के लिए लाउंज एक्सेस सर्व‍िस मुहैया कराती थी. इसके अलावा 29 अगस्त को सेमोलिना किचन और एनकैल्म हॉस्पिटैलिटी ने भी कुछ सर्व‍िस को बंद करने का ऐलान क‍िया था. जुलाई में ड्रीमफोल्क्स ने एक्‍स‍िस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए कुछ प्रोग्राम बंद किये थे.

प‍िछली त‍िमाही में नेट सेल्‍स 348.95 करोड़ रही
जून 2025 में कंपनी की नेट सेल्‍स 348.95 करोड़ रुपये रही, यह पिछले साल जून 2024 के 320.80 करोड़ रुपये से 8.77% ज्‍यादा है. तिमाही नेट प्रॉफ‍िट 20.24% बढ़कर 22.19 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 18.45 करोड़ रुपये था. EBITDA भी जून 2025 में 30.43 करोड़ रुपये रहा, यह पिछले साल के 25.96 करोड़ रुपये से 17.22% ज्‍यादा है.

पिछले एक साल में ड्रीमफोल्क्स के शेयर ने निवेशकों की 72% से ज्‍यादा संपत्ति को खो द‍िया. पिछले छह महीने में शेयर 38% और 3 महीनों में 51% ग‍िर गया है. सितंबर 2024 में शेयर ने 518.15 रुपये का र‍िकॉर्ड लेवल छुआ, जबकि अगस्त 2025 में यह 122.25 रुपये के 52 हफ्ते के निचले लेवल पर पहुंचा. मौजूदा समय में यह अपने रिकॉर्ड लेवल से 75% नीचे है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share marketDreamfolks

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;