Dreamfolks Share Price: ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज (Dreamfolks Services) के शेयर की कीमत मंगलवार के कारोबारी सत्र में 5% की लोअर ल‍िम‍िट पर पहुंचकर 131 रुपये रह गई. कंपनी ने डोमेस्‍ट‍िक एयरपोर्ट लाउंज ब‍िजनेस को तुरंत प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है. यह खबर मीड‍िया में आने के बाद कंपनी के शेयर में ग‍िरावट देखी गई. इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 75% तक नीचे आ गए, जो क‍ि अपने हायर लेवल से काफी कम है.

बाकी सर्व‍िस और ग्‍लोबल लाउंज ब‍िजनेस चलता रहेगा

ड्रीमफोल्क्स की तरफ से मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि उसने अपने कस्‍टमर के लिए डोमेस्‍ट‍िक एयरपोर्ट लाउंज सर्व‍िस को बंद कर द‍िया है. कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा गया क‍ि हमारे कस्‍टमर्स के लिए घरेलू लाउंज सर्व‍िस आज से बंद कर दी गई हैं. इसका असर काफी अहम है. हालांकि, कंपनी ने यह साफ क‍िया क‍ि उसकी बाकी घरेलू सर्व‍िस और ग्‍लोबल लाउंज ब‍िजनेस सामान्‍य रूप से चलता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नए कस्‍टमर प्राइस प्रस्तावों पर बातचीत चल रही

कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि कस्‍टमर के साथ कॉन्‍ट्रैक्‍ट बरकरार हैं और नए कस्‍टमर प्राइस प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है. हाल ही में ट्रैवल फूड सर्विसेज ने ड्रीमफोल्क्स के साथ अपने करार को खत्म कर द‍िया था. ड्रीमफोल्क्स बैंकों और नेटवर्क के लिए लाउंज एक्सेस सर्व‍िस मुहैया कराती थी. इसके अलावा 29 अगस्त को सेमोलिना किचन और एनकैल्म हॉस्पिटैलिटी ने भी कुछ सर्व‍िस को बंद करने का ऐलान क‍िया था. जुलाई में ड्रीमफोल्क्स ने एक्‍स‍िस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए कुछ प्रोग्राम बंद किये थे.

प‍िछली त‍िमाही में नेट सेल्‍स 348.95 करोड़ रही

जून 2025 में कंपनी की नेट सेल्‍स 348.95 करोड़ रुपये रही, यह पिछले साल जून 2024 के 320.80 करोड़ रुपये से 8.77% ज्‍यादा है. तिमाही नेट प्रॉफ‍िट 20.24% बढ़कर 22.19 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 18.45 करोड़ रुपये था. EBITDA भी जून 2025 में 30.43 करोड़ रुपये रहा, यह पिछले साल के 25.96 करोड़ रुपये से 17.22% ज्‍यादा है.

पिछले एक साल में ड्रीमफोल्क्स के शेयर ने निवेशकों की 72% से ज्‍यादा संपत्ति को खो द‍िया. पिछले छह महीने में शेयर 38% और 3 महीनों में 51% ग‍िर गया है. सितंबर 2024 में शेयर ने 518.15 रुपये का र‍िकॉर्ड लेवल छुआ, जबकि अगस्त 2025 में यह 122.25 रुपये के 52 हफ्ते के निचले लेवल पर पहुंचा. मौजूदा समय में यह अपने रिकॉर्ड लेवल से 75% नीचे है.