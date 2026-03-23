चीन में पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़, कीमतों में भारी बढ़ोतरी, आधी रात से लागू होगा नया रेट

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Petrol Price Hike : सोमवार दोपहर यानी 23 मार्च को चीन के चाओयांग जिला के पेट्रोल पंप पर अचानक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. आम दिनों की तुलना में यहां ज्यादा भीड़ देखने को मिली, क्योंकि ड्राइवर आधी रात से लागू होने वाली साल की सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी से पहले टैंक फुल कराने के लिए पहुंचे. चीन के एक ऑफिस कर्मचारी फ्रैंक जिन ने बताया कि मैं लंच ब्रेक में ही गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा हूं. शाम को लंबी लाइन लगने का डर है.
चीन सरकार आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस साल की पांचवीं बढ़ोतरी करने जा रही है. नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (NDRC) के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत में 2,205 युआन (लगभग 320 डॉलर) प्रति टन और डीजल में 2,120 युआन प्रति टन की ग्रोथ होगी.
क्यों आयी रिकॉर्ड तेजी?
हालांकि, अस्थायी नियंत्रण उपायों के तहत वास्तविक बढ़ोतरी कम रखी गई है. इसके अनुसार पेट्रोल 1,160 युआन और डीजल 1,115 युआन प्रति टन महंगा होगा. ये 2013 में नई मूल्य प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार है जब सरकार ने बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के असर को कम करने के लिए हस्तक्षेप किया है. 9 मार्च के बाद से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. इसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है. इसी वजह से तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं.
चीन में 92 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत करीब 0.87 युआन बढ़कर 8.51 युआन प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि 95 ऑक्टेन 0.97 युआन बढ़कर 9.10 युआन प्रति लीटर हो जाएगा. इसका मतलब है कि 50 लीटर का टैंक भरवाने पर करीब 43.50 युआन ज्यादा खर्च करने होंगे. ग्वांगझू और शंघाई जैसे शहरों में कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की खबरें भी सामने आई हैं, जहां रात से ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.
70% तेल आयात करता है चीन
चीन अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 70% आयात करता है, जिसमें से करीब 45% आयात हॉर्मुज मार्ग से जुड़ा है. इस वजह से सप्लाई में बाधा का असर चीन पर भी पड़ा है. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी अब अस्थायी नहीं, बल्कि महंगाई के बड़े खतरे के रूप में उभर रही है.