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डीएल और गाड़ियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ला रही नया न‍ियम, इस उम्र तक वैल‍िड रहेगा आपका DL!

DL Validty Rules: आने वाले समय में हो सकता है आपको बार-बार डीएल र‍िन्‍यू कराने के झंझट से छुटकारा म‍िल जाए. सरकार की तैयारी है क‍ि अब डीएल को 50 साल तक की उम्र के लि‍ए जारी क‍िया जाए. अभी डीएल को पहली बार 20 साल के ल‍िए जारी क‍िया जाता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:37 PM IST
डीएल और गाड़ियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ला रही नया न‍ियम, इस उम्र तक वैल‍िड रहेगा आपका DL!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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