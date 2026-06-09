Online Vehicle Transfer Process: अगर आप भी टू-व्‍हीलर या फोर व्‍हीलर चलाते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से करोड़ों वाहन माल‍िकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्‍हीकलर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्‍लानिंग कर रही है. इन बदलावों के बाद आम आदमी का जीवन बेहद आसान हो जाएगा. टीओआई में प्रकाश‍ित एक र‍िपोर्ट के अनुसार इस नए प्रपोजल के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैल‍िड‍िटी बढ़ाने और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी अहम सर्व‍िस को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्‍लान है. इन बदलावों के आम आदमी को कई तरह की सहूल‍ियत हो जाएगी.