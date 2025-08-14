Dry Day: 15 ही नहीं, 16 को भी नहीं मिलेगी शराब! दिल्ली-मुंबई से लेकर बेंगलुरु-गुरुग्राम तक ड्राई डे का ऐलान, यह देखें पूरी लिस्ट
Dry Day: 15 ही नहीं, 16 को भी नहीं मिलेगी शराब! दिल्ली-मुंबई से लेकर बेंगलुरु-गुरुग्राम तक ड्राई डे का ऐलान, यह देखें पूरी लिस्ट

फेस्टिव सीजन की शुरुआत अगस्त से होते ही देशभर के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है. अगर आपने 15 अगस्त की छुट्टी पर दोस्तों के साथ जाम टकराने का प्लान बना रखा है, तो जरा संभल जाइए.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:37 PM IST
फेस्टिव सीजन की शुरुआत अगस्त से होते ही देशभर के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है. अगर आपने 15 अगस्त की छुट्टी पर दोस्तों के साथ जाम टकराने का प्लान बना रखा है, तो जरा संभल जाइए. न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस, बल्कि अगले दिन यानी 16 अगस्त को भी कई बड़े शहरों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी. यही नहीं, कुछ जगहों पर अगस्त के बाकी दिनों में भी ‘ड्राई डे’ का सख्त पालन होगा. ऐसे में अगर आपने पहले से स्टॉक नहीं किया तो हो सकता है आपकी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाए.

दिल्ली आबकारी विभाग ने दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के तहत 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 16 अगस्त (जन्माष्टमी) को लगातार दो दिन ड्राई डे घोषित किया है. इस दौरान राजधानी में सभी शराब की दुकानें, बार, पब, रेस्तरां, होटल और क्लब बंद रहेंगे. ये प्रतिबंध 24 घंटे के लिए लागू होंगे.

बेंगलुरु में 48 घंटे की शराब बिक्री पर रोक
बेंगलुरु में भी आबकारी विभाग ने 15 और 16 अगस्त को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. यानी इन दो दिनों तक शहर में शराब की एक बूंद भी नहीं बिकेगी. विभाग ने साफ कहा है कि लोग पहले से स्टॉक कर लें, क्योंकि 48 घंटे तक किसी भी प्रकार की अल्कोहलिक ड्रिंक की बिक्री नहीं होगी. इसके अलावा 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर भी ड्राई डे रहेगा.

मुंबई में तीन दिन तक बंद रहेंगे ठेके
मुंबई में अगस्त महीने में ड्राई डे की लिस्ट और लंबी है. 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (जन्माष्टमी) और 27 अगस्त (गणेश चतुर्थी) को सभी लाइसेंसधारी शराब विक्रेता, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. इतना ही नहीं, 6 सितंबर को भी गणेश विसर्जन के दौरान शराब बिक्री पर रोक रहेगी. सूत्रों के मुताबिक, गणेशोत्सव के 10 दिनों में कई बार बीच-बीच में भी ड्राई डे लागू हो सकता है.

गुरुग्राम और अन्य शहरों में भी सख्ती
दिल्ली और मुंबई के साथ-साथ गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद समेत कई शहरों में भी स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर शराब बिक्री बंद रहेगी. सभी जगह पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें निगरानी करेंगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

;