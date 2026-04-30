Dubai Property Market Crash: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग से दुन‍ियाभर के कई देशों के हालात खराब हैं. इसका असर कई देशों में महंगाई और जीडीपी पर सबसे ज्‍यादा देखा जा रहा है. हाल ही में चीन के मार्केट से खबर आई क‍ि वहां की दो बड़ी र‍ियल एस्‍टेट कंपन‍ियां दीवाल‍िया हो गईं और प्रॉपर्टी के दाम घटकर 20 साल पुराने लेवल पर आ गए. दूसरी तरफ ईरान जंग के कारण दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट नरमी से जूझ रहा है. दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में न‍िवेश करने वालों की संख्‍या द‍िन पर द‍िन ग‍िर रही है. ऐसे में वहां के रियल एस्टेट मार्केट में जान डालने के लि‍ए दुबई सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. इस कदम के बाद विदेशी निवेशकों के तेजी से आकर्ष‍ित होने की उम्‍मीद है.

दुबई सरकार की तरफ से ल‍िये गए फैसले का असर यह होगा क‍ि अब वहां पर कोई भी सस्‍ती प्रॉपर्टी खरीद सकता है. प्रॉपर्टी में न‍िवेश करने के लि‍ए सरकार ने क‍िसी भी तरह की कैप‍िंग को हटा द‍िया है. जी हां, अब दुबई सरकार ने सिंगल प्रॉपर्टी खरीदार के लि‍ए दो साल के प्रॉपर्टी ल‍िंक्‍ड रेस‍िडेंसी वीजा लेने में म‍िन‍िमम प्रॉपर्टी प्राइस की शर्त को हटा द‍िया है. पहले न‍ियम यह था क‍ि यद‍ि कोई शख्‍स अकेले प्रॉपर्टी खरीदने के बेस पर दो साल का वीजा चाहता था तो उसे कम से कम 7,50,000 दिरहम (करीब 1.9 करोड़ रुपये) की प्रॉपर्टी लेनी जरूरी होती थी. लेक‍िन अब इस तरह न‍िवेश की कोई ल‍िम‍िट नहीं होगी. दुबई सरकार की तरफ से न‍ियमों में दी जा रही छूट का मकसद वहां के प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्‍ट करना है.

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नए न‍ियम के अनुसार क्‍या हुआ बदलाव?

दुबई लैंड डिपार्टमेंट से जुड़े क्यूब सेंटर पर पर जारी अपडेट के अनुसार स‍िंगल प्रॉपर्टी खरीदार के ल‍िए अब कोई भी म‍िन‍िमम प्राइस की शर्त नहीं है. कोई व्यक्ति अपनी पॉकेट के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदकर दो साल के रेस‍िडेंसी वीजा के लिए अप्‍लाई कर सकता है. इसके अलावा यद‍ि प्रॉपर्टी का माल‍िकान दो या दो से ज्‍यादा लोगों का है तो हर निवेशक का हिस्सा कम से कम 4,00,000 दिरहम (करीब 1.03 करोड़ रुपये) होना चाह‍िए. लेक‍िन इसमें पति-पत्‍नी को कुछ छूट दी गई है. पहले ज्‍वाइंट प्रॉपर्टी में हर शख्‍स को 7,50,000 दिरहम (1.9 करोड़ रुपये) लगाना पड़ता था.

अब आप भी खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी

जानकारों का कहना है क‍ि यह बदलाव किसी भी बजट वाले स‍िंगल खरीदार के लि‍ए दुबई की प्रॉपर्टी में न‍िवेश का दरवाजा खोल देता है. ज्‍वाइंट ओनरशिप में 4 लाख दिरहम की कैप लगाकर ‘वीजा-पूलिंग’ की संभावना को रोका गया है. सरकार के इस कदम के बाद दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी आने की संभावना है. साल 2025 के दौरान दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भारतीय और ब्रिटिश मूल के लोग टॉप पर थे. उस साल दुबई में र‍िकॉर्ड 2,03,000 ट्रांजेक्शन में कुल 547 अरब दिरहम की रियल एस्टेट सेल हुई थी.

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ब‍िक्री में आई 89 प्रत‍िशत की ग‍िरावट

ईरान जंग शुरू होने के बाद दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है. 28 फरवरी से 29 अप्रैल 2026 के बीच केवल 26,960 ट्रांजेक्शन दर्ज हुए. प‍िछले साल की समान अवध‍ि में हुए 2,46,951 ट्रांजेक्शन के मुकाबले ये 89% कम है. इस गिरावट के बाद कई डेवलपर्स आकर्षक पेमेंट प्लान और डिस्काउंट देकर प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं. दुबई की तरफ से उठाया गया यह कदम मिड-टियर प्रोफेशनल्स और म‍िड‍िल क्‍लास के निवेशकों को आकर्षित करेगा.