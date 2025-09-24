Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमत में तेजी आने के बाद ज्वैलरी की मांग में गिरावट देखी जा रही है. इसका असर सबसे ज्यादा ज्वैलरी इम्पोर्ट करने वाली बफलेह के आयात पर भी देखा जा रहा है. पिछले एक साल के दौरान 1200 किलो ज्वैलरी आयात करने वाली बफलेह ने पिछले नौ महीने के दौरान करीब 600 किलो ज्वैलरी इम्पोर्ट की है.
Gold Jewellery Import: सोने और चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड लेवल पर चल रही हैं. दाम में तेजी का असर ज्वैलरी डिमांड पर भी देखा जा रहा है. मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी भारतीय ज्वैलरी को इम्पोर्ट कंपनियों में से एक बफलेह ज्वैलरी (Bafleh Jewellery) हल्के और कम कैरेट वाली गोल्ड ज्वैलरी पर फोकस कर रही है. कंपनी के एमडी रमेश वोरा ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पहले आठ महीनों में 600-700 किलो ज्वैलरी का आयात किया गया. वहीं, पिछले पूरे साल के दौरान यह इम्पोर्ट 1.2 टन का था. सोने की कीमत तीन महीने के दौरान 2,200-2,500 यूएस डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 3,600 डॉलर पर पहुंच गई है. यही कारण है कि आयात में 20-30% की गिरावट आई है.
4,000 डॉलर तक पहुंच सकता है रेट
ईटी से बातचीत में वोरा ने बताया कि गोल्ड के दाम 4,000 डॉलर तक पहुंच सकते हैं. इस कारण लोग महंगी ज्वैलरी नहीं खरीद पा रहे. कंपनी अगले महीने से 14 कैरेट ज्वैलरी बाजार में पेश करने का प्लान कर रही है. इसके लिए कोलकाता और दिल्ली के सप्लायर के साथ मिलकर कलर क्वालिटी बरकरार रखते हुए सोने की मात्रा कम की जाएगी. सोने की कीमत में किसी-किसी दिन 50 डॉलर के उतार-चढ़ाव से ज्वैलरी आयात करने वालों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
बढ़ती कीमत के बीच बिजनेस में 30-40% तक की कमी
दुबई की स्पेशल इम्पोर्ट प्रमोशन अथॉरिटी (SIPA) के तहत बाफलेह ज्वैलरी (Bafleh Jewellery) को देश से टैक्स फ्री इम्पोर्ट का फायदा मिलता है. लेकिन फिर भी बढ़ती कीमत के बीच बिजनेस 30-40% कम हुआ है. कंपनी का अफ्रीका में सेनेगल, इथियोपिया और नाइजीरिया जैसे देशों में अच्छा एक्सपोर्ट है. ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर सोने की सिल्लियों के बदले तैयार ज्वैलरी लेते हैं, जिससे कीमत की अस्थिरता का असर कम होता है.
कस्टमाइज ज्वैलरी पर फोकस कर रहे ज्वैलर
वोरा ने बताया कि अफ्रीकी कस्टमर 200-300 ग्राम वाली भारी ज्वैलरी पसंद करते हैं और हल्के डिजाइन पर फोकस नहीं करते. कंपनी भारत में अपने डिजाइन हाउस के जरिये कस्टमाइज ज्वैलरी बनाती है. वोरा ने कहा कि इंडियन ज्वैलरी की हस्तनिर्मित बेहद शानदार है. भारत से सबसे ज्यादा आयात के लिए बाफलेह ज्वैलरी को 2015, 2018 और 2020-2022 में पुरस्कार मिला है. वोरा ने कहा कि इंडियन ज्वैलरी दुनिया में नंबर एक है, क्योंकि ये पूरी तरह हाथों से तैयार किये गए हैं.
सोने और चांदी की कीमत
सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. मंगलवार को कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद इसमें बुधवार को और तेजी देखी गई. 24 कैरेट वाला गोल्ड चढ़कर बुधवार को 114044 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 कैरेट वाले गोल्ड का दाम 113587 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा चांदी की कीमत भी 1.35 लाख रुपये प्रति किलो के करीब देखी गईं. सोने की इन कीमत पर 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है.