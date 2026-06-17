Dubai vs India : आज के दौर में भारत के प्रमुख महानगरों में घर खरीदना लगातार महंगा होता जा रहा है. मुंबई, दिल्ली-NCR और बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं वाले फ्लैट खरीदने के लिए खरीदारों को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. ऐसे में निवेशकों के बीच एक नया सवाल तेजी से उभर रहा है-अगर करोड़ों रुपये निवेश करने ही हैं, तो बेहतर रिटर्न कहां मिलेगा, भारत में या दुबई में?
एनालिस्ट के अनुसार, दुबई का रियल एस्टेट बाजार भारतीय निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षक बनता जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि समान बजट में दुबई में अधिक बड़ा घर, बेहतर सर्विस और हाई क्वालिटी वाला निर्माण मिलता है. दुबई स्थित रियल एस्टेट रणनीतिकार और प्रोक्ट लग्जरी रियल एस्टेट के CEO रितु कांत ओझा के मुताबिक, जिस बजट में मुंबई या गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में छोटा फ्लैट मिलता है. उसी रकम में दुबई के जुमेराह विलेज सर्कल (JVC), दुबई साउथ और दुबई सिलिकॉन ओएसिस जैसे इलाकों में रेडी-टू-मूव-इन अपार्टमेंट खरीदा जा सकता है.
रेंटल यील्ड के मामले में भी दुबई भारतीय शहरों से काफी आगे है. दुबई में औसतन 7% से 8% तक रेंटल यील्ड मिल रही है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में यह करीब 3.5%, मुंबई में 2% से 4% और बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में 2% से 3.5% के बीच है. इसके अलावा दुबई में किराये की आय और रियल एस्टेट कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे निवेशकों का वास्तविक रिटर्न और बढ़ जाता है.
नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में दुबई के लग्जरी आवासीय बाजार में करीब 194% की कीमत वृद्धि दर्ज की गई है. यह दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले रियल एस्टेट बाजारों में शामिल है. वहीं, भारत में हाउसिंग सेल्स की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती दिख रही है. नाइट फ्रैंक इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 की पहली तिमाही में देशभर में आवासीय बिक्री में 4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मुंबई में 7% और दिल्ली-एनसीआर और पुणे में 11% की गिरावट रही.
पश्चिम एशिया में हालिया जियो-पॉलिटिकल तनाव के बाद दुबई के रियल एस्टेट बाजार में कुछ नरमी देखने को मिली थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार अब स्थिर हो चुका है. दुबई में करीब 86% प्रॉपर्टी सौदे नकद खरीददारों द्वारा किए जा रहे हैं, जो निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है.
दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान और 2026 में शुरू होने वाली एतिहाद रेल परियोजना जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शहर के दीर्घकालिक विकास को मजबूती दे सकते हैं. इससे दुबई का आर्थिक और आवासीय दायरा और विस्तृत होने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निवेशक केवल बेहतर रिटर्न, किराये की आय और टैक्स लाभ को ध्यान में रखते हैं, तो दुबई फिलहाल भारतीय महानगरों की तुलना में अधिक आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है. हालांकि, घर में रहने के उद्देश्य से खरीदारी करने वालों के लिए भारत के प्रमुख शहर अब भी पहली पसंद बने हुए हैं.