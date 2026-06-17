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दुबई की चमक या भारत की मजबूती? जानिए कहां है बेहतर रियल एस्टेट मौका

निवेशकों के बीच एक नया सवाल तेजी से उभर रहा है-अगर करोड़ों रुपये निवेश करने ही हैं, तो बेहतर रिटर्न कहां मिलेगा, भारत में या दुबई में?

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:15 PM IST
दुबई की चमक या भारत की मजबूती? जानिए कहां है बेहतर रियल एस्टेट मौका
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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