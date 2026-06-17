एनालिस्ट के अनुसार, दुबई का रियल एस्टेट बाजार भारतीय निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षक बनता जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि समान बजट में दुबई में अधिक बड़ा घर, बेहतर सर्विस और हाई क्वालिटी वाला निर्माण मिलता है. दुबई स्थित रियल एस्टेट रणनीतिकार और प्रोक्ट लग्जरी रियल एस्टेट के CEO रितु कांत ओझा के मुताबिक, जिस बजट में मुंबई या गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में छोटा फ्लैट मिलता है. उसी रकम में दुबई के जुमेराह विलेज सर्कल (JVC), दुबई साउथ और दुबई सिलिकॉन ओएसिस जैसे इलाकों में रेडी-टू-मूव-इन अपार्टमेंट खरीदा जा सकता है.