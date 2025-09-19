Durga Puja 2025: रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, दुर्गा पूजा के दौरान चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन...

Trending Photos
Durga Puja 2025: भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा, हर साल लाखों लोगों को कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में आकर्षित करता है. यात्रा को सुगम बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए भारतीय रेलवे और इंडिगो एयरलाइंस ने विशेष सर्विस की घोषणा की है. यात्रियों के पास अब ज्यादा डिटेल होंगे, जिससे परिवारों के लिए आखिरी समय की परेशानियों के बिना अपनी त्योहारी यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाएगा. इन सर्विस का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में कोलकाता और अन्य प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले लोगों की भारी भीड़ को संभालना है.
पूजा स्पेशल ट्रेन
मध्य रेलवे ने 29 सितंबर से शुरू होने वाली हडपसर-दानापुर-हडपसर पूजा स्पेशल ट्रेन की 20 अतिरिक्त सर्विस शुरू की हैं. ये सर्विस सर्विस 1 दिसंबर, 2025 तक जारी रहेंगी, अन्य मार्गों का भी विस्तार किया गया है, जिनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से धनबाद, रक्सौल, सहरसा, बनारस और करीमनगर तक की ट्रेनें शामिल हैं. हिसार-खड़की, बीकानेर-साईंनगर शिरडी, पुणे-अमरावती और वीरांगना लक्ष्मीबाई -हडपसर के बीच भी अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी.
इंडिगो बढ़ा रहा है कैपिसिटी
इंडिगो एयरलाइंस भी दुर्गा पूजा के दौरान अपनी क्षमता बढ़ा रही है. मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन भारत के विभिन्न हिस्सों से कोलकाता के लिए 23 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी. यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता वाले विमान भी तैनात किए जाएंगे. इससे त्योहारों के लिए घर जाने वाले या कोलकाता आने वाले लोगों के लिए यात्रा में काफी आसानी होने की उम्मीद है.
भारतीय रेलवे और इंडिगो
भारतीय रेलवे और इंडिगो के संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है. विशेष ट्रेनों और उड़ानों के साथ परिवार भीड़भाड़ वाले स्टेशनों या बिक चुके टिकटों की चिंता किए बिना दुर्गा पूजा मनाने का आनंद ले सकते हैं.