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Hindi NewsबिजनेसLPG क्राइस‍िस के बीच भारत को झटका क्‍यों दे रहा रूस? तेल पर छूट खत्‍म करने के बाद ल‍िया यह फैसला

LPG क्राइस‍िस के बीच भारत को झटका क्‍यों दे रहा रूस? तेल पर छूट खत्‍म करने के बाद ल‍िया यह फैसला

ammonium nitrate export: भारत के साथ हर सुख-दुख में कंधे से कंधा म‍िलाकर साथ देने वाला रूस भी ईरान युद्ध के बाद से झटके पर झटके दे रहा है. पहले रूस से तेल पर दी जा रही छूट को खत्‍म क‍िया. अब खाद के न‍िर्यात पर रोक लगाकर दूसरा झटका द‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:23 AM IST
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LPG क्राइस‍िस के बीच भारत को झटका क्‍यों दे रहा रूस? तेल पर छूट खत्‍म करने के बाद ल‍िया यह फैसला

India LPG Supply Crisis: ईरान पर इजरायली हमले से शुरू हुए युद्ध अब अमेर‍िका और ईरान के बीच टशन में बदल गया है. कोश‍िश भले ही बातचीत की हो रही है लेक‍िन मौजूदा हालात से यही लग रहा है क‍ि दोनों में से कोई भी पीछे हटने के ल‍िए तैयार नहीं है. युद्ध का असर भारत समेत दुन‍ियाभर के देशों पर देखा जा रहा है. ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को बंद कर अपनी ताकत का अहसास करा द‍िया है. होर्मुज का रास्‍ता बंद होने से एलपीजी और क्रूड ऑयल क्राइस‍िस बनी हुई है. एलपीजी और क्रूड ऑयल के जहाजों की आवाजाही बंद होने से एनर्जी सप्‍लाई की चेन टूट गई है.

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रत‍िशत क्रूड और 60 प्रत‍िशत एलपीजी आयात करता है. इस कारण देश की जरूरत की पूरी सप्‍लाई नहीं म‍िल पा रही है. हालांक‍ि, ईरान के साथ बातचीत के बाद भारत कुछ जहाजों को होर्मुज से न‍िकालने में कामयाब हुआ है. यह मोदी सरकार की रणनीत‍िक जीत है. दुन‍ियाभर में बन रही एनर्जी क्राइस‍िस के बीच दोस्‍त रूस ने भी भारत को झटका दे द‍िया है. यह रूस की तरफ से बैक टू बैक द‍िया जाने वाला दूसरा झटका है.

अमोनियम नाइट्रेट के न‍िर्यात पर लगाई रोक

रूस ने अपनी घरेलू ड‍िमांड का हवाला देते हुए अगले एक महीने के लि‍ए अमोनियम नाइट्रेट (खाद) के न‍िर्यात पर रोक लगा दी है. रूस खाद को लेकर भारत का सबसे बड़ा सप्‍लायर है. रूस की तरफ से क‍िया गया फैसला 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा. रूस ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए बताया क‍ि वसंत ऋतु में बुवाई के बीच देश के क‍िसानों को खाद उपलब्‍ध कराने के लि‍ए यह कदम उठाया गया है.

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क‍ितना आयात करता है भारत?

एक र‍िपोर्ट से साफ हुआ है क‍ि साल 2025 में खाद की सप्‍लाई में प‍िछले सालों के मुकाबले करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ है. इसके साथ ही भारत का खाद का आयात बढ़कर र‍िकॉर्ड 33 प्रत‍िशत पर पहुंच गया है. रूस दुन‍ियाभर के देशों को अमोनियम नाइट्रेट के कुल व्‍यापार का 40 प्रत‍िशत कंट्रोल करता है. दुन‍ियाभर में ज‍ितना भी अमोनियम नाइट्रेट का उत्‍पादन होता है, उसमें से एक चौथाई का उत्‍पादन रूस में होता है.

खाद सप्लाई की क्राइस‍िस हो रही

ईरान वॉर के बीच होर्मुज स्‍ट्रेट से दुन‍ियाभर के जहाजों की आवाजाही प्रभाव‍ित होने से दुनियाभर में खाद सप्लाई की पहले ही क्राइस‍िस हो रही है. होर्मुज बंद होने अमोन‍ियम नाइट्रेट का 24 फीसदी व्‍यापार प्रभाव‍ित हुआ है. अमोनियम नाइट्रेट का इस्‍तेमाल फसल बोने के समय जरूरी होता है क्‍योंक‍ि इससे फसलों की बढ़वार में मदद म‍िलती है.

यूक्रेन युद्ध से प्रभाव‍ित हुआ उत्‍पादन

अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्‍शन करने वाली प्रमुख कंपन‍ियों में EuroChem, Acron और Uralchem हैं. फरवरी में यूक्रेन की तरफ से क‍िये गए ड्रोन हमले में Acron की Dorogobuzh प्लांट को नुकसान हुआ था. यह रूस के कुल प्रोडक्‍शन का करीब 11 प्रत‍िशत का उत्‍पादन करता है. इस प्लांट के मई-जून में फुल कैप‍िस‍िटी में शुरू होने की उम्‍मीद है. रूस की तरफ से अमोन‍ियम नाइट्रेट का न‍िर्यात मुख्‍य रूप से ब्राजील, भारत, पेरू, मंगोलिया, मोरक्को और मोजाम्बिक को करता है.

क्रूड ऑयल पर भी खत्‍म कर दी छूट

इससे पहले अमेर‍िकी प्रत‍िबंधों के बीच रूस की तरफ से भारत को क्रूड ऑयल पर दी जा रही छूट को खत्‍म कर दिया गया है. भारतीय र‍िफाइनर‍ियों को ब्रेंट क्रूड 4 से 5 डॉलर प्रत‍ि बैरल के प्रीम‍ियम पर म‍िल रहा है. ईरान वॉर के बीच अमेर‍िका की तरफ से भारत को 30 द‍िन की अस्‍थायी छूट दी गई थी. इसके बाद भारत ने अप्रैल महीने के लि‍ए रूस से 60 म‍िलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था. लेक‍िन इस पर रूस की तरफ से प्रीम‍ियम चार्ज वसूल क‍िया गया. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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