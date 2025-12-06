IndiGo Crisis: एक ही द‍िन में इंड‍िगो की हजारों फ्लाइट रद्द होने से लाखों यात्र‍ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेक‍िन संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे 'संकट मोचन' की भूम‍िका में खड़ी है. लाखों यात्र‍ियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने फौरन कमर कस ली है. जी हां, इस दौरान यात्र‍ियों को उनके गंतव्‍य तक पहुंचाने के ल‍िए रेलवे ने खास इंतजाम कि‍या है. इस इंतजाम के तहत रेलवे अलग-अलगी रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों में एसी कोच भी बढ़ाए गए हैं.

स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया

रेलवे की तरफ से उठाए गए कदम के तहत सेंट्रल, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे ने शनिवार से तमाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया है. रेलवे ने पुणे- बेंगलुरु, पुणे-दिल्ली, मुंबई-दिल्ली, मुंबई-गोवा, लखनऊ-मुंबई, नागपुर-मुंबई, गोरखपुर-मुंबई जैसे रूट पर एक्स्ट्रा ट्रेनें दौड़ाने का इंतजाम कर ल‍िया है. इसके तहत हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन आज शाम (6 दिसंबर) को रवाना होगी और इसकी वापसी 8 द‍िसंबर को है. मुंबई-मडगांव AC स्पेशल कल यानी 7 दिसंबर से चलेगी.

पुरानी ट्रेनों में भी AC कोच शाम‍िल क‍िये

रेलवे की तरफ से केवल नई ट्रेनें ही नहीं, पुरानी ट्रेनों में भी AC कोच शाम‍िल क‍िये जा रहे हैं. इससे अलग-अलग रूट पर चलने वाले यात्र‍ियों को सहूल‍ियत म‍िलेगी. बेंगलुरु-अगरतला हमसफर, मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु-चेन्‍नई, मुंबई-मंगलुरु जैसी ट्रेनें पूरी तरह फुल चल रही हैं. जम्मू और डिब्रूगढ़ राजधानी में 3AC कोच, चंडीगढ़-अमृतसर शताब्दी में चेयर कार को बढ़ाया गया है. इसके अलावा भी रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सहूल‍ियत के लि‍ए कदम उठाए जा रहे हैं.

हैरान करने वाले हैं आंकड़े

देशभर में रेलवे की तरफ से 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं. इससे 114 ट्रिप्स में करीब 4.9 लाख अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे. रोजाना 35,000 एक्स्ट्रा पैसेंजर को हैंडल किया जा रहा है. कुल मिलाकर इस हफ्ते 26 लाख लोगों को रेलवे ने बैकअप दिया है. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि फ्लाइट का संकट आगे भी चला तो ज्‍यादा डिमांड वाले रूट पर फुल AC स्पेशल ट्रेनों का संचालन क‍िया जाएगा. एक बड़े अध‍िकारी ने कहा क‍ि हवाई सफर ठप है, हमारा मकसद यह है क‍ि कोई यात्री बिना ऑप्शन के न रहे. जितनी जरूरत पड़ेगी, उतनी ट्रेनों में कोच जोड़ते रहेंगे.