Advertisement
trendingNow13031088
Hindi Newsबिजनेस

IndiGo संकट के बीच 'संकट मोचक' बनी भारतीय रेलवे, परेशान यात्र‍ियों के ल‍िए शुरू कीं ये सुव‍िधाएं

IndiGo Plan: शुक्रवार को हजारों फ्लाइट रद्द क‍िये जाने के बाद एयरलाइन की तरफ से हालात में सुधार होने की बात कही जा रही है. दूसरी तरफ रेलवे ने यात्र‍ियों को होने वाली परेशानी से राहत देने के ल‍िए स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 06, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo संकट के बीच 'संकट मोचक' बनी भारतीय रेलवे, परेशान यात्र‍ियों के ल‍िए शुरू कीं ये सुव‍िधाएं

IndiGo Crisis: एक ही द‍िन में इंड‍िगो की हजारों फ्लाइट रद्द होने से लाखों यात्र‍ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेक‍िन संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे 'संकट मोचन' की भूम‍िका में खड़ी है. लाखों यात्र‍ियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने फौरन कमर कस ली है. जी हां, इस दौरान यात्र‍ियों को उनके गंतव्‍य तक पहुंचाने के ल‍िए रेलवे ने खास इंतजाम कि‍या है. इस इंतजाम के तहत रेलवे अलग-अलगी रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों में एसी कोच भी बढ़ाए गए हैं.

स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया

रेलवे की तरफ से उठाए गए कदम के तहत सेंट्रल, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे ने शनिवार से तमाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया है. रेलवे ने पुणे- बेंगलुरु, पुणे-दिल्ली, मुंबई-दिल्ली, मुंबई-गोवा, लखनऊ-मुंबई, नागपुर-मुंबई, गोरखपुर-मुंबई जैसे रूट पर एक्स्ट्रा ट्रेनें दौड़ाने का इंतजाम कर ल‍िया है. इसके तहत हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन आज शाम (6 दिसंबर) को रवाना होगी और इसकी वापसी 8 द‍िसंबर को है. मुंबई-मडगांव AC स्पेशल कल यानी 7 दिसंबर से चलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुरानी ट्रेनों में भी AC कोच शाम‍िल क‍िये
रेलवे की तरफ से केवल नई ट्रेनें ही नहीं, पुरानी ट्रेनों में भी AC कोच शाम‍िल क‍िये जा रहे हैं. इससे अलग-अलग रूट पर चलने वाले यात्र‍ियों को सहूल‍ियत म‍िलेगी. बेंगलुरु-अगरतला हमसफर, मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु-चेन्‍नई, मुंबई-मंगलुरु जैसी ट्रेनें पूरी तरह फुल चल रही हैं. जम्मू और डिब्रूगढ़ राजधानी में 3AC कोच, चंडीगढ़-अमृतसर शताब्दी में चेयर कार को बढ़ाया गया है. इसके अलावा भी रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सहूल‍ियत के लि‍ए कदम उठाए जा रहे हैं.

हैरान करने वाले हैं आंकड़े
देशभर में रेलवे की तरफ से 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं. इससे 114 ट्रिप्स में करीब 4.9 लाख अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे. रोजाना 35,000 एक्स्ट्रा पैसेंजर को हैंडल किया जा रहा है. कुल मिलाकर इस हफ्ते 26 लाख लोगों को रेलवे ने बैकअप दिया है. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि फ्लाइट का संकट आगे भी चला तो ज्‍यादा डिमांड वाले रूट पर फुल AC स्पेशल ट्रेनों का संचालन क‍िया जाएगा. एक बड़े अध‍िकारी ने कहा क‍ि हवाई सफर ठप है, हमारा मकसद यह है क‍ि कोई यात्री बिना ऑप्शन के न रहे. जितनी जरूरत पड़ेगी, उतनी ट्रेनों में कोच जोड़ते रहेंगे. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

IndiGoIndian railways

Trending news

IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना