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LPG क्राइस‍िस के बीच सरकार ने लागू क‍िया नया न‍ियम! यह काम नहीं क‍िया तो तुरंत कटेगा गैस कनेक्‍शन

LPG Crisis: एलपीजी क्राइस‍िस के बीच सरकार की तरफ से नया न‍ियम लागू क‍िया गया है. इस न‍ियम के तहत यद‍ि आपके घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों का कनेक्‍शन है तो पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से आए अपडेट के बारे में आपको पता होना चाह‍िए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 06, 2026, 01:17 PM IST
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LPG One Household One Connection Rule: इजरायल ने जब 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला क‍िया तो उसके बाद ईरान ने स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही को करीब बंद कर द‍िया है. इसका असर यह हुआ क‍ि क्रूड और एलपीजी क्राइस‍िस से दाम में जबरदस्‍त उछाल देखा गया. अब सरकार ने देश में रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. नए नि‍यम के तहत यद‍ि एक घर में एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) दोनों का कनेक्‍शन है तो इसमें से एलपीजी कनेक्‍शन काट द‍िया जाएगा. सरकार की तरफ से 'एक घर, एक कनेक्शन' (One household, one connection) के नियम को सख्ती से लागू क‍िया जा रहा है.

सरकार ने यह कदम वेस्‍ट एश‍िया में बढ़ते तनाव और ग्‍लोबल एनर्जी क्राइस‍िस के बीच उठाया है. इससे फ्यूल सप्‍लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. नए न‍ियम के तहत यद‍ि आपके घर में पीएनजी (PNG) कनेक्‍शन है और आप एलपीजी सिलेंडर का भी यूज कर रहे हैं तो आप जल्द रडार पर आ सकते हैं. दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में ऐसे घरों की पहचान की जा रही है. इस बैन को लागू करने का मकसद सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकना है.

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बैन होगा दो अलग-अलग गैस कनेक्शन रखना

सरकार की कोश‍िश है क‍ि गैस की ल‍िम‍िटेड सप्‍लाई केवल ऐसे लोगों तक पहुंचे, ज‍िन्‍हें इसकी असल में जरूरत है. बदले गए न‍ियम के तहत एक ही घर में दो अलग-अलग मोड के जर‍िये गैस कनेक्शन रखना अब बैन होगा. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री ने मार्च के में आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े एलपीजी नियमों में अहम बदलाव क‍िये थे. नए नियमों के अनुसार, जिन घरों में पीएनजी कनेक्‍शन लगा है उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

डबल कनेक्‍शन वाले घरों की पहचान हो रही

अब तेल कंपनियों और गैस ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूटर को भी ऐसे घरों के लिए नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने या पुराने सिलेंडर की रिफिल करने से मना कर दिया गया है. पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री की ज्‍वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया, सरकार एलपीजी और पीएनजी ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूटर के डेटा का यूज कर रही है ताकि देशभर में ऐसे घरों की पहचान की जा सके जहां डबल कनेक्‍शन चल रहे हैं.

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सरेंडर करना होगा एलपीजी कनेक्शन

अब तक 43,000 से ज्‍यादा कस्‍टमर को पीएनजी पर स्‍व‍िच क‍िया जा चुका है, ज‍िसके बाद उन्‍होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर द‍िया है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है क‍ि डबल कनेक्‍शन रखने वाले घरों की संख्या ज्यादा है. आपको बता दें भारत अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल, 50% नेचुरल गैस और करीब 60% एलपीजी विदेश से आयात करता है. ऐसे में ग्‍लोबल तौर पर पैदा होने वाले झटकों का असर सीधा भारत की सप्‍लाई पर पड़ता है. एलपीजी का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और यूएई से आता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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