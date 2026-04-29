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Hindi NewsबिजनेसLPG संकट और लंबी लाइन से अभी नहीं म‍िलेगी राहत! अरामको के इस फैसले ने बढ़ाई भारत की टेंशन

LPG संकट और लंबी लाइन से अभी नहीं म‍िलेगी राहत! अरामको के इस फैसले ने बढ़ाई भारत की टेंशन

LPG Crisis India: होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से दुन‍ियाभर में तेल और गैस का संकट गहरा रहा है. इस बीच सऊदी अरामको की तरफ से एलपीजी (LPG) शिपमेंट्स को मई तक पूरी तरह रोकने का फैसला किया गया है. ऐसे में एलपीजी क्राइस‍िस और गहराने का खतरा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:36 PM IST
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Saudi Aramco LPG Supply: अमेर‍िका और ईरान की जंग से स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पूरी तरह बंद है. दोनों देशों के बीच पाक‍िस्‍तान की मध्‍यस्‍थता में दो दौर की बातचीत व‍िफल हो चुकी है. कोई भी पीछे हटने के लि‍ए तैयार नहीं है. होर्मुज के बंद होने से दुन‍ियाभर की तेल और एलपीजी की सप्‍लाई चेन टूट गई है. पड़ोसी मुल्‍क पाक‍िस्‍तान समेत कई देशों में तेल और गैस का संकट गहरा गया है. भारत में भी एलपीजी स‍िलेंडर की ड‍िलीवरी के लि‍ए लोगों को लंबी-लंबी लाइन में लगे हुए देखा जा रहा है. हालांक‍ि, सरकार की तरफ से बार-बार आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍ि देश में गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक है.

दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने ल‍िक्‍व‍िफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की शिपमेंट्स को मई तक के ल‍िए पूरी तरह रोकने का फैसला किया है. फरवरी के आख‍िर में कंपनी की मेन एक्‍सपोर्ट फैस‍िलि‍टी को नुकसान होने के कारण यह फैसला लिया गया है. आपको बता दें सऊदी अरामको (Saudi Aramco) की जुआयमा एलपीजी फैस‍िल‍िटी में फरवरी के आख‍िर में सपोर्ट स्ट्रक्चर गिरने से भारी नुकसान हुआ. इसके बाद से ही एलपीजी निर्यात बंद है.

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मई के पूरे महीने के दौरान नहीं होंगी शिपमेंट्स

कंपनी की तरफ से हाल ही में खरीदारों को दी गई जानकारी में बताया क‍ि मई महीने तक शिपमेंट्स नहीं होंगी. अरामको ने इस पर क‍िसी तरह की आध‍िकार‍िक ट‍िप्‍पणी करने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, जुआयमा में जरूरी मेंटीनेंस का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. 28 फरवरी से शुरू हुई ईरान जंग के कारण होर्मुज स्‍ट्रेट लगभग पूरी तरह से बंद है. होर्मुज म‍िड‍िल ईस्‍ट से तेल और गैस न‍िर्यात का सबसे अहम रास्‍ता है. यद‍ि होर्मुज को खोल भी द‍िया जाए तब भी मई में कोई डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैसिलिटी अभी तैयार नहीं है.

कहां पड़ा सबसे ज्यादा असर?

एलपीजी खासतौर पर प्रोपेन और ब्यूटेन से तैयार होती है, इसका इस्तेमाल रसोई में खाना पकाने के लिए किया जाता है. जंग और फैसिलिटी में समस्‍या के कारण भारत में एलपीजी संकट का सामना करना पड़ रहा है. कई एशियाई देशों में भी एनर्जी क्राइस‍िस बन रहा है. 26 फरवरी को अरामको की तरफ से कहा गया था क‍ि अगले कुछ हफ्तों की शिपमेंट्स को रद्द क‍िया जाएगा. लेकिन अब यह रुकावट मई महीने तक बढ़ गई है.

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ग्‍लोबल मार्केट पर असर

जुआयमा फैसिलिटी ग्‍लोबल जलमार्ग से एलपीजी निर्यात का करीब 3.5% हिस्सा संभालती है. इसमें हुआ नुकसार ऑयल मार्केट के खास सेगमेंट को बुरी तरह प्रभावित कर रही है. जंग के दौरान यहां पर आग लगने की भी खबर आई थी. हालांकि नुकसान को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

यह प्‍लांट अहम क्‍यों?

जुआयमा फैसिलिटी सऊदी अरब के पर्सियन गल्फ तट पर स्थित है, जो रास तनुरा के सबसे बड़े क्रूड ऑयल एक्‍सपोर्ट टर्मिनल के पास है. अरामको यहां से प्रोपेन और ब्यूटेन की बड़ी मात्रा को न‍िर्यात करती है. जानकारों का कहना है कि सऊदी अरामको से सप्‍लाई नहीं म‍िलने से ग्‍लोबल लेवल पर एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और खरीदार दूसरे सोर्स की तलाश में हैं. भारत में एलपीजी (LPG) रसोई का अहम ईंधन है, यहां सप्‍लाई प्रभाव‍ित होने से आम आदमी से सीधा असर पड़ सकता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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