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Hindi NewsबिजनेसLPG संकट के बीच एक और झटका, इतने लाख कमाने वालों को नहीं म‍िलेगी सब्सिडी; ऑटोमेट‍िक हो जाएगी बंद

LPG संकट के बीच एक और झटका, इतने लाख कमाने वालों को नहीं म‍िलेगी सब्सिडी; ऑटोमेट‍िक हो जाएगी बंद

LPG Income Tax Data: देश की बड़ी तेल कंपन‍ियां आपके इनकम टैक्‍स डाटा का म‍िलान अपने डेटा से कर रही हैं. इसमें यद‍ि आपकी आमदनी 10 लाख रुपये से ज्‍यादा पाई जाती है तो आपकी एलपीजी सब्‍स‍िडी ऑटोमेट‍िक 10 द‍िन में बंद हो जाएगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 12, 2026, 03:06 PM IST
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LPG Subsidy Rule: केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट के बीच ऐसे लोगों के ख‍िलाफ कार्रवाई तेज कर दी है जो आमदनी ज्‍यादा होने के बावजूद रसोई गैस (LPG) पर म‍िलने वाली सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं. पेट्रोलियम मि‍न‍िस्‍ट्री ने टैक्स रिकॉर्ड और एनर्जी डेटाबेस के बीच नया 'डेटा-मैचिंग' प्रोटोकॉल शुरू किया है. इस व्यवस्था के तहत देश की तीनों प्रमुख ऑयल मार्केट‍िंग कंपन‍ियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने ग्राहकों को लास्‍ट नोटिस भेजना शुरू कर द‍िया है, ज‍िनकी इनकम सरकार की तरफ से तय ल‍िम‍िट से ज्‍यादा पाई गई है.

इन आंकड़ों के बाद सब्सिडी छोड़ना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि सरकार खुद आंकड़ों के आधार पर इसे बंद करने की तैयारी में है. आपको बता दें कि सालाना 10 लाख या इससे ज्‍यादा की आउमनी वाले टैक्‍सपेयर्स को गैस सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की पॉल‍िसी को दिसंबर 2015 में पेश क‍िया गया था. हालांकि, शुरुआत में सरकार ने 'गिव इट अप' (Give It Up) कैम्‍पेन के जर‍िये लोगों से खुद सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी. लेकिन अब सरकार ने इसके ल‍िए ऑटोमेट‍िक मॉडल बना ल‍िया है.

आयकर व‍िभाग के डेटाबेस से मैच हो रहा डेटा

ऑयल म‍िन‍िस्‍ट्री के अधिकारियों की तरफ से पुष्टि की गई क‍ि कंपनियां अब आयकर व‍िभाग के डेटाबेस से एलपीजी सब्सक्राइबर  डेटाबेस का मिलान कर रही हैं. इससे ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है जहां खुद कंज्‍यूमर या उनकी फैम‍िली के क‍िसी मेंबर की इनकम पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर में 10 लाख से ज्‍यादा है. ज‍िन लोगों की इस क्राइटएर‍िया के तहत पहचान की गई है, उनको तेल कंपनियों की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल एसएमएस (SMS) भेजा जा रहा है.

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10 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी वालों पर नजर

इस मैसेज में साफ कहा गया है क‍ि आयकर रिकॉर्ड के अनुसार, आपकी या आपके परिवार के मेंबर की आदमनी 10 लाख की तय ल‍िम‍िट से ज्‍यादा है. यदि कस्‍टमर तय अवधि के अंदर इस मैसेज का जवाब नहीं देते तो उनकी एलपीजी सब्सिडी को तत्‍काल प्रभाव से बंद कर द‍िया जाएगा. यह प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और सीधे सरकारी डेटा पर बेस्‍ड है. 

सब्सिडी को बचाने के लि‍ए क्‍या करें?

सब्सिडी को ऑटोमेट‍िक रूप से बंद होने से बचाने के लिए ग्राहक के पास मैसेज मिलने के बाद महज सात दिन का समय है. यदि आपको लगता है कि व‍िभाग के आंकड़े गलत हैं तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी. ऐसे ग्राहक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं या संबंधित कंपनी के डिजिटल पोर्टल के जर‍िये शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यदि एक सप्ताह के अंदर कोई जवाब दर्ज नहीं किया जाता है तो अकाउंट में आने वाली सब्सिडी को बंद कर द‍िया जाएगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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