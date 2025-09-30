Advertisement
Bank News: लाखों खाताधारकों को 'दशहरा गिफ्ट', मिनिमम बैलेंस न होने पर 1 अक्टूबर से नहीं लगेगा जुर्माना, इस बैंक का ऐलान

Bank News in Hindi: अगर आप बैंक में खाता रखते हैं और किसी वजह से मिनिमम बैलेंस रखना भूल जाएं तो उसके लिए पैनल्टी देनी पड़ती है. लेकिन अब 1 अक्टूबर से इससे राहत मिलने वाली है. एक नामी बैंक ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है.

Sep 30, 2025
Indian Overseas Bank announces waiving of penalty news: इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) के लाखों खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है. बैंक प्रबंधन ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बचत खाते में न्यूनतम औसत शेष (Minimum Average Balance) न रखने पर लगने वाला जुर्माना खत्म करने का ऐलान किया है. यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा. हालांकि बैंक ने साफ किया है कि 30 सितंबर 2025 तक की अवधि में अगर किसी खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया तो उस पर जुर्माना पहले की तरह वसूला जाएगा.

ग्राहकों के लिए राहत

बैंक का कहना है कि यह फैसला ग्राहकों को सुविधा देने और बैंकिंग अनुभव को आसान बनाने के लिए लिया गया है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) इससे पहले कई योजनाओं में न्यूनतम बैलेंस की शर्त हटा चुका है. इनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, छोटे खाते और पेंशनर स्कीम के अकाउंट शामिल हैं. 

बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस बारे में घोषणा की. उन्होंने कहा, 'हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इससे हमारे लाखों ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी.'

किन खातों पर जुर्माना जारी रहेगा?

बैंक ने बताया कि कुछ प्रीमियम सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना अभी भी लगेगा. इनमें SB-MAX, SB-HNI, SB Prime, SB Priority, SB Privilege, NRI Elevate, NRI Privilege और NRI Signature जैसे खाते शामिल हैं.

RBI ने लगाया जुर्माना

इसी बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वजह यह है कि बैंक ने कुछ छोटे लोन अकाउंट्स (जिनकी राशि 25,000 रुपये तक थी) पर नियमों के खिलाफ अतिरिक्त चार्ज वसूले. RBI ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ नियमों के उल्लंघन पर है और इससे बैंक और ग्राहकों के बीच हुए किसी समझौते की वैधता प्रभावित नहीं होगी.

शेयर बाज़ार पर असर

यह खबर बाजार बंद होने के बाद आई. मंगलवार को IOB का शेयर 2.67% बढ़कर 39.54 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान शेयर 39.74 रुपये तक पहुंचा था. हालांकि, पिछले 12 महीनों में IOB के शेयर 31.51% गिरे हैं और इस साल अब तक इनमें 23.61% की गिरावट आई है.

