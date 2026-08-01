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E20 से पेट्रोल के हर लीटर पर ₹30 बचा रहे हैं आप! सरकार ने की ₹1.91 लाख करोड़ की सेविंग, कैसे गेमचेंजर बना इथेनॉल ?

E20 Petrol Benefits: इथेनॉल लगभग 71.86 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर खरीदकर पेट्रोल मिलाकर सरकार क्या कर रही है? जब E20 पेट्रोल सस्ता नहीं है, तो इसकी जरूरत क्या है ? ऐसे कई सवाल E20 पेट्रोल पर उठे, लेकिन अब सरकार ने इस इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का असली फायदा बताया है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 01, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:11 PM IST
E20 से पेट्रोल के हर लीटर पर ₹30 बचा रहे हैं आप! सरकार ने की ₹1.91 लाख करोड़ की सेविंग, कैसे गेमचेंजर बना इथेनॉल ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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