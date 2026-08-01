/E20 से पेट्रोल के हर लीटर पर ₹30 बचा रहे हैं आप! सरकार ने की ₹1.91 लाख करोड़ की सेविंग, कैसे गेमचेंजर बना इथेनॉल ?

E20 Petrol benefits: इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर विवाद के बीच सरकार ने बड़ा दावा किया है . केंद्र सरकार ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल की वजह से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित है.पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं की जाती, तो जो पेट्रोल आज दिल्ली में 94.77 रुपये लीटर बिक रहा है, उसकी कीमत 125 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुकी होती
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से किए गए दावे के मुताबिक ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 135 डॉलर प्रति बैरल के पार तक चली गई थी. अगर तेल कंपनियां पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का फैसला नहीं करती, तो आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 125 रुपये प्रति लीटर के पार होती.
पेट्रोल में इथेनॉल की मिलाकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई है. आयातित कच्चे तेल में 20 फीसदी घरेलू उत्पादित इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल के रेट को नियंत्रित रखा गया है. यानी इथेनॉल की मदद से हर लीटर पर सरकार आपके 30 रुपये (125-95=30) की बचत करवा रही है.
सरकार ने खुद दावा किया कि वो मक्का आधारित इथेनॉल लगभग 71.86 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर खरीदकर पेट्रोल में मिला रही है. ऐसे में कई लोगों ने आलोचना की कि फिर इसकी जरूरत ही क्या है ? सवाल उठे कि जब सरकार 71-72 रुपये प्रति लीटर की दर से इथेनॉल खरीद रही है, जो कई बार रिफाइंड पेट्रोल से भी महंगा पड़ता है,तो उसे पेट्रोल में मिलाने का क्या फायदा होगा ? जब E20 पेट्रोल सस्ता नहीं है, तो इसकी जरूरत क्या है ?
दरअसल इथेनॉल ब्लेंडिंग का मकसद पेट्रोल के दाम घटाना नहीं, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है. इथेनॉल की मदद से तेल आयात कम होगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम होगा. इथेनॉल ब्लेंडिंग से सरकार ने अब तक 1.91 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाने का दावा किया है. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से अब तक 317 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम करने में मदद मिली है.
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौरा जारी है. एक दौर में ये दाम 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे. भारत की तेल कंपनियों ने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 75 दिनों तक कीमतों को नियंत्रित करके रखा था, हालांकि बाद में मई 2026 में दामों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी पड़ी. ये बढ़ोतरी और बढ़ सकती थी, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग ने इसकी रफ्तार को धीमा कर दिया है. घरेलू इथेनॉल आयातित कच्चे तेल पर बोझ कम कर रहा है.