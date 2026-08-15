'E20 पेट्रोल से ही कम नहीं होता माइलेज', सरकार ने बताया पूरा सच; इन वजहों का भी पड़ता है असर

E20 Petrol Debate : E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों की माइलेज संबंधी चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. सरकार का कहना है कि किसी वाहन का माइलेज केवल पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता. ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, टायर प्रेशर, वाहन की स्थिति, मेंटेनेंस और AC का इस्तेमाल जैसे कई कारक वास्तविक ईंधन खपत को प्रभावित करते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि माइलेज सिर्फ ईंधन से तय नहीं होता. वाहन चलाने का तरीका, ट्रैफिक की स्थिति, वाहन का रखरखाव, टायरों में हवा का दबाव और AC का इस्तेमाल भी माइलेज पर असर डालते हैं.
सरकार ने ये भी कहा कि E20 पेट्रोल की व्यापक स्तर पर टेस्टिंग और वैलिडेशन किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, सड़क पर मिलने वाला वास्तविक माइलेज वाहन की स्थिति और उसे किस तरह की परिस्थितियों में चलाया जा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है. E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल ब्लेंडिंग होता है. भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाना है.
Mileage depends on more than fuel alone. Driving habits, traffic, vehicle maintenance, tyre pressure and AC usage all play a role.
E20 has undergone extensive testing and validation, while real-world mileage depends on the overall driving and vehicle conditions.
E20: Tested.… pic.twitter.com/fQLnmfxtmf
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 15, 2026
सरकार पहले भी स्वीकार कर चुकी है कि कुछ वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से फ्यूल इकॉनमी में करीब 3-5 प्रतिशत की कमी आ सकती है. हालांकि, सरकार का कहना है कि सड़क पर किसी वाहन के माइलेज में होने वाले बदलाव के लिए केवल E20 को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. माइलेज पर वाहन की उम्र, इंजन और अन्य हिस्सों की स्थिति, ड्राइविंग पैटर्न, ट्रैफिक तथा मौसम जैसी परिस्थितियों का भी असर पड़ता है.
सरकार ने E20 पेट्रोल में बड़े पैमाने पर क्लोराइड या नमी की मिलावट के आरोपों को भी खारिज किया है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने देशभर में किए गए परीक्षणों के आधार पर कहा कि उन्हें E20 पेट्रोल में अत्यधिक क्लोराइड कंटैमिनेशन या नमी से जुड़े आरोपों की पुष्टि नहीं मिली. तेल कंपनियों के अनुसार, रिफाइनरियों से लिए गए 100 से अधिक पेट्रोल सैंपल में क्लोराइड का स्तर एक पार्ट प्रति मिलियन (ppm) या उससे कम पाया गया. वहीं, 80 डिस्टिलरी से लिए गए एथेनॉल सैंपल और डिपो व टर्मिनल से लिए गए 80 से अधिक E20 सैंपल में भी क्लोराइड का स्तर निर्धारित 3 ppm की सीमा से नीचे रहा.
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देशभर के करीब 90,000 पेट्रोल पंपों के अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का भी निरीक्षण किया. कंपनियों का कहना है कि इन जांचों में टैंकों में पानी के प्रवेश का कोई सबूत नहीं मिला. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी पहले कह चुके हैं कि तेल कंपनियों ने रिटेल आउटलेट्स पर बड़े पैमाने पर जांच की और केवल कुछ ही मामलों में ईंधन में मिलावट से जुड़ी समस्या सामने आई.
सरकार के ताजा बयान का मकसद E20 को लेकर चल रही बहस में दो अलग-अलग मुद्दों- एथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल इकॉनमी पर असर और ईंधन में मिलावट को अलग करना है. सरकार का कहना है कि कुछ वाहनों में E20 से माइलेज प्रभावित हो सकता है. लेकिन, वास्तविक ईंधन खपत ईंधन, वाहन की स्थिति और ड्राइविंग परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से तय होती है.