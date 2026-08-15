'E20 पेट्रोल से ही कम नहीं होता माइलेज', सरकार ने बताया पूरा सच; इन वजहों का भी पड़ता है असर

सरकार ने E20 पेट्रोल में बड़े पैमाने पर क्लोराइड या नमी की मिलावट के आरोपों को भी खारिज किया है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने देशभर में किए गए परीक्षणों के आधार पर कहा कि उन्हें E20 पेट्रोल में अत्यधिक क्लोराइड कंटैमिनेशन या नमी से जुड़े आरोपों की पुष्टि नहीं मिली. तेल कंपनियों के अनुसार, रिफाइनरियों से लिए गए 100 से अधिक पेट्रोल सैंपल में क्लोराइड का स्तर एक पार्ट प्रति मिलियन (ppm) या उससे कम पाया गया. वहीं, 80 डिस्टिलरी से लिए गए एथेनॉल सैंपल और डिपो व टर्मिनल से लिए गए 80 से अधिक E20 सैंपल में भी क्लोराइड का स्तर निर्धारित 3 ppm की सीमा से नीचे रहा.