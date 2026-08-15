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'E20 पेट्रोल से ही कम नहीं होता माइलेज', सरकार ने बताया पूरा सच; इन वजहों का भी पड़ता है असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज केवल ईंधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कई अन्य कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. व्यापक परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि E20 पेट्रोल गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है और इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 15, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:48 PM IST
'E20 पेट्रोल से ही कम नहीं होता माइलेज', सरकार ने बताया पूरा सच; इन वजहों का भी पड़ता है असर
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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