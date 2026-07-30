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E20 पेट्रोल पर संसद में बोले नितिन गडकरी, माइलेज में 6% तक की कमी संभव, इंजन में खराबी से इनकार

नितिन गडकरी ने बताया कि वाहन की उम्र और श्रेणी के अनुसार असर बदल सकता है. परीक्षणों में E20 से इंजन फेल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:46 PM IST
E20 पेट्रोल पर संसद में बोले नितिन गडकरी, माइलेज में 6% तक की कमी संभव, इंजन में खराबी से इनकार
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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