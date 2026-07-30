/E20 पेट्रोल पर संसद में बोले नितिन गडकरी, माइलेज में 6% तक की कमी संभव, इंजन में खराबी से इनकार

Nitin Gadkari on Impact of E20 Fuel : पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) से वाहनों की माइलेज में 2 से 6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि वाहन की श्रेणी और उसकी उम्र के आधार पर फ्यूल एफिशिएंसी में मामूली गिरावट हो सकती है. लेकिन, E20 पेट्रोल के कारण इंजन फेल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है.
गडकरी ने बताया कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए परीक्षणों में E20 ईंधन का असर जांचा गया है. इन अध्ययनों में BS-III, BS-IV और BS-VI मानकों वाले पेट्रोल दोपहिया और चार पहिया वाहनों को शामिल किया गया है.
मंत्री ने कहा कि E20 ईंधन से माइलेज में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है. लेकिन इससे एक्सीलरेशन बेहतर, ड्राइविंग अनुभव में सुधार और E10 पेट्रोल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत तक कम कार्बन उत्सर्जन पाया गया है. उन्होंने कहा कि इंजन की मजबूती जांचने के लिए डायनेमोमीटर टेस्ट और सड़क पर वाहन परीक्षण किए गए. इनमें E20 के कारण किसी भी तरह की इंजन खराबी या बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है.
E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष और कई उपभोक्ता संगठनों ने पुराने वाहनों में इसके इस्तेमाल, माइलेज कम होने, मेंटेनेंस खर्च बढ़ने और इंजन या फ्यूल सिस्टम को नुकसान की आशंका जताई थी. हालांकि, सरकार का कहना है कि E20 को धीरे-धीरे लागू किया गया है और इसे वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है. गडकरी ने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम को नीति आयोग, तेल कंपनियों, वाहन निर्माताओं, ARAI, SIAM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम समेत कई तकनीकी संस्थानों के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया.
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी. साल 2006 में E5 पेट्रोल की शुरुआत की गई थी. उन्होंने कहा कि E15+ पेट्रोल का इस्तेमाल साढ़े तीन साल से अधिक समय से हो रहा है, जबकि E19-E20 ईंधन ढाई साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल में है. देश में 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल रही हैं और अब तक बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है.