/E20 पेट्रोल पर संसद में बोले नितिन गडकरी, माइलेज में 6% तक की कमी संभव, इंजन में खराबी से इनकार

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी. साल 2006 में E5 पेट्रोल की शुरुआत की गई थी. उन्होंने कहा कि E15+ पेट्रोल का इस्तेमाल साढ़े तीन साल से अधिक समय से हो रहा है, जबकि E19-E20 ईंधन ढाई साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल में है. देश में 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल रही हैं और अब तक बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है.