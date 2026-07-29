Add Zee Business As A Preferred Source
App

E20 पेट्रोल से किन गाड़ियों पर पड़ेगा असर? संसद में नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात

ईंधन की खपत और माइलेज को लेकर उठ रही चिंताओं पर गडकरी ने कहा कि वाहन का माइलेज कई अलग-अलग कारणों पर निर्भर करता है. इसे केवल E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:00 PM IST
E20 पेट्रोल से किन गाड़ियों पर पड़ेगा असर? संसद में नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पश्चिम बंगाल में बच्चों को शाकाहारी भोजन के साथ मिलेगा अंडा, सीएम सुवेंदु का एलान
west bengal news in hindi14 min ago
2
LIC23 min ago
3
cricket news27 min ago
4
MH CET 2026 Result33 min ago
5
dehradun news34 min ago