/पहले कहा एक्सपेरिमेंट,अब मानी कम माइलेज की बात...E20 से क्या गाड़ियों को भी नुकसान ? इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार ने क्या-क्या कहा ?

E20 Petrol Controversy: पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकल विरोध बढ़ रहा है. लोगों को आरोप है कि इससे गाड़ियों के माइलेड और उसके इंजन, पार्ट्स पर असर पड़ेगा. वहीं सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये बात मानी है कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल की ब्लेडिंग एक एक्सपेरिमेंट है, जिसका असर अगले साल तक आएगा. अब सरकार इस बात का दावा कर रहा है कि इससे माइलेज और इंजन पर बहुत नकारात्मक असर नहीं दिखनेगा.
दिल्ली में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार की ओर से शामिल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) की की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने दावा किया है पेट्रोल में 20 फीसदी की इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम को रातों-रात लॉन्च नहीं किया गया है, उसके लिए काफी रिसर्च, साइंटिफिक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस पूरे किए गए हैं, उसके बाद E20 ब्लेडिंग का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई गई है और दुनिया की टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्ट कर चुकीं हैं. उन्होंने दावा किया कि इसके गाड़ियों पर कोई असर नहीं होगा.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद इस बात तो मान चुके हैं कि इससे माइलेज में गिरावट आई हैं.हालांकि उन्होंने इस गिरावट को बेहद मामूली बताया. उन्होंने खुद माना है कि इससे गाड़ियों के पिकअप (एक्सेलेरेशन) बढ़ता है और इंजन की नॉकिंग (खटखटाहट) में सुधार होता है. वहीं मारुति सुजुकी के सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती के मुताबिक E20 पेट्रोल से कारों की माइलेज तीन फीसदी तक कम हो सकती है.
सरकार का साफ कहना है कि ई-20 पेट्रोल के लिए डिजाइन की कई गाड़ियों पर कंपनी की वारंटी और बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता है.
नहीं, ई-20 पेट्रोल में गन्ने का रस या चीनी नहीं मिलाई जाती है. फ्यूल-ग्रेड इथेनोल औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता और तय मानक के अनुरुप उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है.
भारत में 20% इथेनॉल ब्लेडिंग का विरोध हो रहा है. पुरानी गाड़ियों के मालिक इससे परेशान हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इससे गाड़ियों के माइलेज पर असर होता है. गाड़ियों के पार्ट्स खराब होते हैं, गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ रहा है.