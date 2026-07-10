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E20 पेट्रोल से खराब हो जाएगी कार या घटेगा माइलेज...सरकार ने 7 सवालों में द‍िये सभी जवाब

E20 Petrol Q&A: E20 पेट्रोल को लेकर देशभर में लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं. इस बीच पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री ने आम देशवास‍ियों के सवालों को ध्‍यान में रखकर एक Q&A जारी कर हर सवाल का जवाब देने की कोश‍िश की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:57 PM IST
E20 पेट्रोल से खराब हो जाएगी कार या घटेगा माइलेज...सरकार ने 7 सवालों में द‍िये सभी जवाब
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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