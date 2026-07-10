Ethanol Blending in Petrol: E20 पेट्रोल को लेकर आजकल आदमी के मन में अजीब डर से बना हुआ है. कुछ लोगों का सवाल है क्‍या E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ी के इंजन को बर्बाद कर देगा? जब इसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो यह आम पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे तमाम दावों और अफवाहों पर अब खुद सरकार ने जवाब दिया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री ने 10 जुलाई को 'FAQ' जारी कर साफ किया कि 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल' (EBP) को लेकर फैलाई जा रही बातें महज भ्रम हैं. दरअसल, कुछ दिन पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से इस पर सफाई दी गई थी. लेकिन अब आम आदमी संशय को दूर करने के लिए म‍िन‍िस्‍ट्री को खुद आगे आना पड़ा है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं आपके डर और सवाल का जवाब, जो सरकार ने द‍िया है.