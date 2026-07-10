Ethanol Blending in Petrol: E20 पेट्रोल को लेकर आजकल आदमी के मन में अजीब डर से बना हुआ है. कुछ लोगों का सवाल है क्या E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ी के इंजन को बर्बाद कर देगा? जब इसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो यह आम पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे तमाम दावों और अफवाहों पर अब खुद सरकार ने जवाब दिया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने 10 जुलाई को 'FAQ' जारी कर साफ किया कि 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल' (EBP) को लेकर फैलाई जा रही बातें महज भ्रम हैं. दरअसल, कुछ दिन पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से इस पर सफाई दी गई थी. लेकिन अब आम आदमी संशय को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री को खुद आगे आना पड़ा है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं आपके डर और सवाल का जवाब, जो सरकार ने दिया है.
Q-1- ब्राजील जैसे देशों को इथेनॉल मिक्सिंग में लंबा समय लग गया. भारत ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई?
A-1- सरकार ने साफ किया कि भारत की तुलना ब्राजील से करना गलत है, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे. भारत में इसकी शुरुआत दो दशक पहले, साल 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी. इसके बाद जनवरी 2013 में देश के गैजेट में इस पॉलिसी को नोटिफाई किया गया. साल 2014 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग महज 1.5 प्रतिशत तक थी, क्योंकि हम पूरी तरह गन्ने पर निर्भर थे. लेकिन 2018 की नेशनल बॉयो फ्यूल पॉलिसी ने पूरा इकोसिस्टम बदल दिया. इसके बाद 2021 में IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने बड़े लेवल पर इथेनॉल प्लांट लगाए. यह मिक्सिंग 2020-21 में 8.1 फीसदी थी, वह अब 2025-26 तक बढ़कर 20 फीसदी (E20) पर पहुंच गई.
Q-2- पेट्रोल पंपों पर आम जनता को प्योर पेट्रोल, E10 या E20 चुनने का ऑप्शन क्यों नहीं मिलता? क्या पुरानी गाड़ियां बेकार हो जाएंगी?
A-2- इस फैसले में साल 2020-21 से ही कार-बाइक निर्माता कंपनियों को शामिल किया गया था. भारत ने जून 2022 में ही तय समय से 5 महीने पहले E10 का टारगेट पूरा कर लिया. था. जहां तक पुरानी गाड़ियों का सवाल है तो सरकार ने देश की दो बड़ी कंपनियों का उदाहरण देते हुए बताया कि मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की. इनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थीं जो पुरानी थीं और E20 सर्टिफाइड नहीं थीं. एक भी गाड़ी में जंग लगने या पुर्जे खराब होने की शिकायत नहीं आई. देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का अनुभव भी बिल्कुल ऐसा ही रहा.
Q-3- E20 पेट्रोल का माइलेज पर क्या असर होगा?
A-3- सरकार ने माना कि कुछ गाड़ियों के माइलेज (फ्यूल इकोनॉमी) में 3 से 5 फीसदी की मामूली कमी आ सकती है. लेकिन, E20 पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बेहतर होता है. इससे इंजन के अंदर ईंधन साफ तरीके से जलता है और कार्बन उत्सर्जन में करीब 40 फीसदी की कमी आती है.
Q-4- पेट्रोल पंप पर अलग-अलग पेट्रोल क्यों नहीं मिलता?
A-4- देशभर में एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं. हर पंप पर तीन अलग-अलग तरह के पेट्रोल के लिए अलग पाइपलाइन और टैंक बनाना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से नामुमकिन और बेहद खर्चीला है. इसके अलावा, यदि देश वापस E10 पेट्रोल पर जाता है तो बैंकों के जरिये इथेनॉल प्लांट में हुआ एक लाख करोड़ रुपये का निवेश डूब जाएगा.
Q-5- जब पेट्रोल में सस्ता इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो E20 पेट्रोल आम पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं है?
A-5- सरकार ने बताया कि इसके पीछे का गणित सीधा है. किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए सरकार इथेनॉल की कीमतें तय करती है. उदाहरण के लिए मक्के से बनने वाला इथेनॉल तेल कंपनियों को बिना जीएसटी और ट्रांसपोर्ट खर्च के करीब 71.86 रुपये प्रति लीटर पड़ता है. जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हो तो प्योर पेट्रोल के मुकाबले E20 पेट्रोल बनाना ज्यादा महंगा है. हां, यदि क्रूड ऑयल 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल के पार चला जाए तब इथेनॉल मिक्सिंग वाला पेट्रोल सस्ता पड़ेगा.
Q-6- सरकार के इस कदम से आम जनता को क्या फायदा हुआ?
A-6- आम जनता को फायदा यह हुआ कि भारत में बिकने वाले हर लीटर पेट्रोल में अब 20% हिस्सा इथेनॉल का है. इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती. इसी वजह से दुनियाभर में महंगाई के बावजूद देश में पेट्रोल की कीमत कंट्रोल में रही. जून 2022 से जून 2026 के बीच दिल्ली में पेट्रोल के दाम महज 5.58 प्रतिशत बढ़े, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और यूरोप में कीमतें आसमान छू गईं. इथेनॉल प्रोग्राम की बदौलत देश ने अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा (Forex) बचाई है और 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम किया है. किसानों की जेब में 1.66 लाख करोड़ रुपये सीधे पहुंचाए हैं.
Q-7- कार के मैनुअल में 'E10 Compatible' लिखा है, क्या E20 से रबर के पार्ट्स और इंजन खराब हो जाएंगे?
A-7- इस पर सरकार ने बताया कि रबर की पाइप गलने या इंजन सीज होने जैसी बातें केवल अफवाह और एक खास लॉबी का दुष्प्रचार है. इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. E20 का रोडमैप तैयार करने से पहले ऑटो मेकर्स, ARAI, SIAM और तेल कंपनियों की एक्सपर्ट कमेटियां बनाई गई थीं. इस फ्यूल को बाजार में उतारने से पहले गाड़ियों को 40,000 किमी से ज्यादा चलाकर टेस्ट किया गया था. पुरानी गाड़ियों के मैनुअल में 'E10' लिखे होने का मतलब केवल यह है कि जब वह गाड़ी पास हुई थी, तब वही स्टैंडर्ड था. इसका मतलब यह नहीं है कि आगे चलकर फ्यूल अपग्रेड होने पर वह कार असुरक्षित हो जाएगी.