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Explainer: E85 और E100; पेट्रोल का भविष्य या नई चुनौती? जानिए कितना बदलेगा आपका खर्च और गाड़ी की परफॉर्मेंस

E85 और E100 ऐसे फ्यूल मिक्सचर हैं जिनमें एथेनॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है. E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. वहीं, E100 को आम तौर पर '100% एथेनॉल' कहा जाता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 06, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:31 PM IST
Explainer: E85 और E100; पेट्रोल का भविष्य या नई चुनौती? जानिए कितना बदलेगा आपका खर्च और गाड़ी की परफॉर्मेंस
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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