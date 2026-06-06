/Explainer: E85 और E100; पेट्रोल का भविष्य या नई चुनौती? जानिए कितना बदलेगा आपका खर्च और गाड़ी की परफॉर्मेंस

E85 and E100 : पेट्रोल और डीजल के आयात पर बढ़ते खर्च को कम करने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है. देश में पहले से ही 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को आधार स्तर के रूप में लागू किया जा चुका है. अब सरकार जल्द ही फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 और E100 फ्यूल की सप्लाई शुरू करने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं इन दोनों फ्यूल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी.
नाम के मुताबिक, E85 और E100 ऐसे फ्यूल मिक्सचर हैं जिनमें एथेनॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है. E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. वहीं, E100 को आम तौर पर '100% एथेनॉल' कहा जाता है. लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें लगभग 93-99 प्रतिशत एथेनॉल होता है और शेष हिस्सा पानी या बहुत कम मात्रा में डिनैचरेंट/एडिटिव्स का हो सकता है.
E100 में थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मिलाने का उद्देश्य ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट करने में मदद करना, ईंधन को जमने से बचाना और आग लगने की स्थिति में लौ को दिखाई देने योग्य बनाना है. ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि E20 के लिए तैयार वाहन सीधे E85 या E100 पर नहीं चल सकते. इसके लिए वाहन में कई तकनीकी बदलाव करने पड़ते हैं. एथेनॉल की मात्रा में बड़े अंतर के कारण E20 और E85/E100 को अलग-अलग प्रकार का फ्यूल माना जाता है.
एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में कम होती है. इसलिए समान शक्ति प्राप्त करने के लिए इंजन को लगभग 30-40 प्रतिशत अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती है. इसके लिए वाहन में हाई-फ्लो फ्यूल पंप, बड़े फ्यूल इंजेक्टर, एथेनॉल-प्रतिरोधी फ्यूल लाइने, विशेष सील और रेगुलेटर, जंग-रोधी फ्यूल टैंक जैसे पुर्जों की आवश्यकता होती है.
इसके अलावा, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में एथेनॉल कंटेंट सेंसर भी लगाया जाता है. ये ईंधन में एथेनॉल की मात्रा को मापकर इंजन कंट्रोल यूनिट को जानकारी देता है. इसके आधार पर ECU ईंधन आपूर्ति और इंजन की सेटिंग्स को समायोजित करता है.
E85 और E100 के फायदे
1. कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी
हाई एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन देश की तेल आयात लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं. इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी.
2. बेहतर प्रदर्शन
एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग लगभग 100-110 RON होता है. ये पेट्रोल से अधिक है. इससे इंजन को अधिक आक्रामक ट्यूनिंग दी जा सकती है और बेहतर प्रदर्शन हासिल किया जा सकता है.
3. कम प्रदूषण
E85 और E100 के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) और अधजले हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है. हालांकि, इससे एसीटैल्डिहाइड (C2H4O) नामक एक अन्य प्रदूषक उत्पन्न हो सकता है.
E85 और E100 के नुकसान
1. माइलेज में भारी गिरावट
एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व कम होने के कारण ईंधन खपत बढ़ जाती है. E85 पर चलने वाले वाहन पेट्रोल की तुलना में 20-30 प्रतिशत अधिक ईंधन खर्च कर सकते हैं. E100 पर यह अंतर लगभग 35 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. इसका मतलब है कि वाहन मालिकों को बार-बार ईंधन भरवाना पड़ सकता है.
सरकार का कहना है कि एथेनॉल भारत में ही उत्पादित होता है, इसलिए E85 और E100 की कीमतें पेट्रोल से काफी कम रखी जाएंगी. हालांकि, अभी तक इनकी आधिकारिक कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है. वहीं, फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले वाहनों की लागत अधिक हो सकती है. हीरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत इसके पेट्रोल मॉडल से 5,153 रुपये ज्यादा है. एनालिस्ट के अनुसार, किसी पेट्रोल कार को E85/E100 के अनुकूल बनाने में 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक अतिरिक्त लागत आ सकती है.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में 50 से 100 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इसके बाद दिसंबर 2026 तक 500 स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है. वर्ष 2027 के अंत तक देश के प्रमुख शहरों में करीब 5,000 एथेनॉल ईंधन स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं.