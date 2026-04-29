बदलने वाला है फ्यूल गेम ! E85 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला; जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Vehicle Fuel Framework : देश में व्हीकल फ्यूल सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार अब E85 और E100 जैसे हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को आधिकारिक तौर पर लागू करने की तैयारी में है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार देर रात केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है. इससे एडवांस एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल का रास्ता खुलेगा.

बड़े बदलावों का प्रस्ताव

सरकार ने में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है. आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत देश अब औपचारिक रूप से E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन को शामिल करने की दिशा में बढ़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा E20 मानक से आगे बढ़ते हुए ऐसे वाहनों के लिए रेगुलेटरी व्यवस्था तैयार करना है.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार का मकसद मौजूदा E20 मानक से आगे बढ़कर ऐसे वाहनों के लिए नियम बनाना है जो ज्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले फ्यूल पर चल सकें. इस प्रस्ताव में E85 शामिल है. इसमें`85 फीसदी एथेनॉल और बाकी पेट्रोल होगा, साथ ही E100 का भी प्रावधान रखा गया है. इससे वाहन लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलाए जा सकेंगे.

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इस कदम को भारत की बायोफ्यूल नीति के अगले फेज के रूप में देखा जा रहा है. सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं. इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य हासिल कर लिया था. अब E85 और E100 की दिशा में बढ़ना कच्चे तेल के महंगे आयात को कम करने की रणनीति का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है.

नितिन गडकरी का पेट्रोल और डीजल वाहनों के भविष्य पर बड़ा बयान

इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने Busworld India 2026 सम्मेलन में पेट्रोल और डीजल वाहनों के भविष्य पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल वाहनों का भविष्य अच्छा नहीं है और वाहन कंपनियों को समय रहते बदलाव करना चाहिए. उन्होंने उद्योग जगत से हाइड्रोजन, एथेनॉल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ने की अपील की.