1 जुलाई से तत्काल टिकट वाला रूल तो पता होगा, लेकिन क्या रेलवे के बड़े फैसले के बारे में है जानकारी? रिजर्वेशन से जुड़ा है मामला

New Indian Railways Systems: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुधारों की घोषणा की है. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बदलावों की समीक्षा करते हुए स्मार्ट, पारदर्शी, सुलभ और कुशल टिकटिंग प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया था. टिकट बुकिंग प्रणाली में किए गए बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और यात्रा का सहज अनुभव सुनिश्चित करना है.

क्या चाहती है सरकार?

प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में से एक आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में सुधार है. रेलवे में होने जा रहे कुछ बदलावों के बीच रेलवे बोर्ड ने अब ट्रेनों के डिपार्चर यानी प्रस्थान से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि इससे पहले ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होता था.

क्या बदल रहा?

नए प्रस्ताव के तहत दोपहर 2 बजे यानी 1400 बजे से पहले रवाना होने वाली यानी प्रस्थान करने वाली ट्रेनों का चार्ट पिछले दिन रात 9 बजे यानी 2100 बजे तैयार किया जाने का सुझाव दिया गया है. वहीं नई PRS (यात्री आरक्षण प्रणाली) प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग की अनुमति देगी.

