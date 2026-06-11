1 लाख रुपये की सैलरी से कैसे बनाएं 5 करोड़ का फंड? जानें SIP निवेश का पूरा गणित

1 लाख रुपये की मंथली सैलरी पाने वाले लोग भी सही निवेश रणनीति अपनाकर 5 करोड़ रुपये का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. नियमित रूप से म्यूचुअल फंड SIP में निवेश और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से ये टारगेट हासिल किया जा सकता है. 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाना एक बड़ा वित्तीय लक्ष्य माना जाता है. ये लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है. हालांकि, ये टारगेट मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 लाख रुपये प्रति माह कमाने वाले लोग अनुशासित निवेश और सही योजना के जरिए इसे हासिल कर सकते हैं.
म्यूचुअल फंड की सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में नियमित निवेश करने से निवेशकों को कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है. इससे समय के साथ धन तेजी से बढ़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 30-40 प्रतिशत हिस्सा निवेश करता है, तो वह 25 वर्षों में 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकता है.
ऑप्शन 1
मासिक SIP: 30,000 रुपये
ब्याज दर: 12% प्रति वर्ष
निवेश अवधि: 24 वर्ष
कुल निवेश: 86.4 लाख रुपये
अनुमानित रिटर्न: 4.15 करोड़ रुपये
अंतिम कॉर्पस: 5.01 करोड़ रुपये
ये लोग अधिक निवेश कर सकते हैं, वे SIP राशि में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी कर लक्ष्य को और जल्दी हासिल कर सकते हैं.
मासिक SIP: 40,000 रुपये
निवेश अवधि: 22 वर्ष
ब्याज दर: 12% प्रति वर्ष
कुल निवेश: 1.05 करोड़ रुपये
अनुमानित रिटर्न: 4.12 करोड़ रुपये
अंतिम कॉर्पस: 5.18 करोड़ रुपये
क्या ‘स्टेप-अप’ टेक्निक से जल्दी मिलेगा टारगेट?
अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये मासिक वेतन में से 30 प्रतिशत यानी 30,000 रुपये हर महीने SIP में निवेश करता है और हर साल निवेश राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करता है, तो वो लगभग 19 वर्षों में 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस तैयार कर सकता है। इसे ‘स्टेप-अप’ तकनीक कहा जाता है, इसमें आय बढ़ने के साथ निवेश राशि भी बढ़ाई जाती है।
मासिक SIP: 30,000 रुपये
ब्याज दर: 12% प्रति वर्ष
वार्षिक स्टेप-अप: 10%
निवेश अवधि: 19 वर्ष
कुल निवेश: 1.84 करोड़ रुपये
अनुमानित रिटर्न: 3.24 करोड़ रुपये
अंतिम कॉर्पस: 5.08 करोड़ रुपये
हालांकि म्यूचुअल फंड निवेश बेहतर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें बाजार जोखिम भी होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती. ऐसे में कम जोखिम लेने वाले निवेशक अपने निवेश को विभिन्न वित्तीय साधनों में विभाजित कर सकते हैं.