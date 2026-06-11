1 लाख रुपये की सैलरी से कैसे बनाएं 5 करोड़ का फंड? जानें SIP निवेश का पूरा गणित

1 लाख रुपये की मंथली सैलरी पाने वाले लोग भी सही निवेश रणनीति अपनाकर 5 करोड़ रुपये का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. नियमित रूप से म्यूचुअल फंड SIP में निवेश और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से ये टारगेट हासिल किया जा सकता है. 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाना एक बड़ा वित्तीय लक्ष्य माना जाता है. ये लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है. हालांकि, ये टारगेट मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 लाख रुपये प्रति माह कमाने वाले लोग अनुशासित निवेश और सही योजना के जरिए इसे हासिल कर सकते हैं.