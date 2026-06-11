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1 लाख रुपये की सैलरी से कैसे बनाएं 5 करोड़ का फंड? जानें SIP निवेश का पूरा गणित

म्यूचुअल फंड की सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में नियमित निवेश करने से निवेशकों को कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है. इससे समय के साथ धन तेजी से बढ़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 30-40 प्रतिशत हिस्सा निवेश करता है, तो वह 25 वर्षों में 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:26 PM IST
1 लाख रुपये की सैलरी से कैसे बनाएं 5 करोड़ का फंड? जानें SIP निवेश का पूरा गणित
Image Credit: Source : AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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