/क्या ₹40,000 की सैलरी में भी बन सकते हैं लखपति? 12 महीने में कैसे तैयार होगा ₹1 लाख का फंड?

SIPs : करियर की शुरुआत में कम सैलरी होने के कारण निवेश और बचत को लेकर कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. किराया, बिजली-पानी का बिल, रोजमर्रा के खर्च और लाइफस्टाइल से जुड़ी जरूरतों के बीच अक्सर ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बचाना संभव नहीं है. हालांकि, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेश की दुनिया में बड़ी रकम से ज्यादा महत्व नियमितता और अनुशासन का होता है.
अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का 15% से 20% हिस्सा नियमित रूप से बचाता है और उसे सही निवेश साधनों में लगाता है, तो समय के साथ वह अच्छी-खासी संपत्ति बना सकता है. यही वजह है कि कम आय वाले लोगों के लिए भी व्यवस्थित निवेश योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक सैलरी ₹40,000 है. ऐसे में उसकी सालाना आय करीब ₹4.8 लाख होती है. अगर वो हर महीने लगभग ₹7,850 से ₹9,000 तक की बचत कर पाता है और इस राशि को म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करता है, तो केवल एक साल में ₹1 लाख से अधिक का फंड तैयार किया जा सकता है.
म्यूचुअल फंड में SIP निवेश का एक तरीका है, इसमें निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करता है. अगर निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो छोटी-छोटी मासिक बचत भी अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकती है.
पहला उदाहरण
अगर कोई व्यक्ति हर महीने ₹7,850 की SIP करता है और निवेश अवधि 12 महीने की है, तो उसका कुल निवेश ₹94,200 होगा. 12% अनुमानित रिटर्न के आधार पर उसे लगभग ₹6,353 का लाभ मिल सकता है. इस तरह एक साल के अंत में कुल फंड बढ़कर करीब ₹1,00,553 हो जाएगा.
दूसरा उदाहरण
अगर मासिक SIP राशि ₹9,000 कर दी जाए, तो एक साल में कुल निवेश ₹1.08 लाख होगा. 12% अनुमानित रिटर्न के साथ निवेशक को लगभग ₹7,284 का लाभ मिल सकता है और कुल कॉर्पस बढ़कर करीब ₹1.15 लाख तक पहुंच सकता है.
हालांकि, एक साल की अवधि में कंपाउंडिंग का प्रभाव बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता. लेकिन ये आदत भविष्य में बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की मजबूत नींव रखती है, जो लोग करियर की शुरुआत से ही नियमित निवेश करते हैं. वे लंबे समय में बेहतर वित्तीय स्थिति हासिल कर सकते हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका 'Pay Yourself First' सिद्धांत है. इसका मतलब है कि सैलरी खाते में आते ही एक तय राशि को बचत और निवेश के लिए अलग कर दिया जाए. इसके बाद ही अन्य खर्चों की योजना बनाई जाए. इस राशि को SIP, रिकरिंग डिपॉजिट या किसी समर्पित बचत खाते में निवेश किया जा सकता है.