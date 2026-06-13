/क्या ₹40,000 की सैलरी में भी बन सकते हैं लखपति? 12 महीने में कैसे तैयार होगा ₹1 लाख का फंड?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का 15% से 20% हिस्सा नियमित रूप से बचाता है और उसे सही निवेश साधनों में लगाता है, तो समय के साथ वह अच्छी-खासी संपत्ति बना सकता है. यही वजह है कि कम आय वाले लोगों के लिए भी व्यवस्थित निवेश योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक सैलरी ₹40,000 है. ऐसे में उसकी सालाना आय करीब ₹4.8 लाख होती है. अगर वो हर महीने लगभग ₹7,850 से ₹9,000 तक की बचत कर पाता है और इस राशि को म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करता है, तो केवल एक साल में ₹1 लाख से अधिक का फंड तैयार किया जा सकता है.