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क्या ₹40,000 की सैलरी में भी बन सकते हैं लखपति? 12 महीने में कैसे तैयार होगा ₹1 लाख का फंड?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का 15% से 20% हिस्सा नियमित रूप से बचाता है और उसे सही निवेश साधनों में लगाता है, तो समय के साथ वह अच्छी-खासी संपत्ति बना सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:40 PM IST
क्या ₹40,000 की सैलरी में भी बन सकते हैं लखपति? 12 महीने में कैसे तैयार होगा ₹1 लाख का फंड?
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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