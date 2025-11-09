Income Tax on Service Class: अच्‍छी यानी लाखों रुपये सैलरी से आप अमीर नहीं बनते, बल्‍क‍ि यह आपके ल‍िए गरीबी का जाल बुन सकती है. CFA हिमांशु पांड्या की प‍िछले द‍िनों वायरल हुई एक लिंक्डइन पोस्ट में इसको लेकर चेतावनी दी गई. पोस्‍ट में कहा गया क‍ि MNC की जॉब, शानदार CTC और बोनस होने पर भी आप वेल्‍थ के मामले में हार रहे हैं. 'हाई इनकम का मतलब यह नहीं क‍ि आपकी हाई वेल्‍थ (पैसा और प्रॉपर्टी) होगी. सरकार टॉप टैक्स ब्रैकेट में आपकी सबसे बड़ी पार्टनर बन जाती है. इसका असर आपकी इनहैंड इनकम पर पड़ता है.

फाइनेंश‍ियल ग्रोथ बढ़ाने के ल‍िए रखें कुछ चीजों का ध्‍यान

ज्यादातर हाई-फाई सैलरी वालों के पैसिव कंज्‍यूमर बन जाते हैं. पांड्या ने बताया क‍ि टैक्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और खराब फाइनेंशियल स्‍ट्रक्‍चर‍िंग आपके वेल्थ पोटेंशियल को चूस लेता है. असली अमीर स्ट्रक्चर से टैक्स ऑप्‍ट‍िमाइज्‍ड इनकम स्ट्रीम बनाते हैं. अपनी फाइनेंश‍ियल ग्रोथ बढ़ाने के ल‍िए आपको कुछ चीजों का ध्‍यान रखना चाह‍िए. इसके ल‍िए उन्‍होंने तीन आसान स्‍टेप बताएं हैं.

टैक्‍स के रूप में म‍िलता है फायदा

सबसे पहले स्‍टेप की बात करें तो यह सैलरी से स्मार्ट कंपेंसेशन का है. स्मार्ट कंपेंसेशन से मतलब नॉन टैक्‍सेबल इनकम ज्‍यादा से ज्‍यादा होना है. जी हां, सबसे पहले आपको HRA, LTA जैसे नॉन-टैक्सेबल अलाउंस को ज्‍यादा से ज्‍यादा रखना चाह‍िए. इसका फायदा आपको टैक्‍स के रूप में म‍िलता है. इसके अलावा आपको अपने खर्चों का स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन करना चाह‍िए. FD / म्यूचुअल फंड की बजाय लॉन्ग-टर्म टैक्‍स एडवांटेज वाले एसेट्स में इनवेस्‍ट करनी सलाह है.

दूसरा स्‍टेप यह है क‍ि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP बनाएं. कंसल्टिंग इनकम, IP रेवेन्यू या फैमिली इन्वेस्टमेंट्स को यहां पर रखें. बिजनेस खर्च पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल गेन और इनकम पर टैक्स रेट कम होगा. इसके बाद तीसरा स्‍टेप लिवरेजर हाई इनकम से स्ट्रेटजिक डेट लें. जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर होम लोन. सेक्शन-24 डिडक्शन से टैक्स-बैक्ड एसेट एक्‍व‍िज‍िशन प्लान बनेगा. पांड्या कहते हैं क‍ि बोनस चेज करने से स्केलेबल वेल्थ बनाने की ओर बढ़ना चाह‍िए. हाई ROI स्‍ट्रेटजी पर मिलता है मार्केट रिटर्न पर नहीं.