Petrol Diesel Price: काफी लोगों की चाहत पेट्रोल पंप खोलने की होती है. लेकिन यह 10-20 लाख रुपये का काम नहीं है. इसमें करोड़ों का इनवेस्टमेंट करना होता है. जब इससे होने वाली कमाई के आंकड़े के बारे में पूछे तो शायद कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए. लेकिन इससे होने वाली इनकम कई चीजों पर डिपेंड करती है.
Petrol Pump Income: देश में एक नहीं कई बिजनेस हैं. पेट्रोल पंप की डीलरशिप भी इनमें से एक है. पेट्रोल और डीजल की सालों से स्थिर कीमत के बीच लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि एक पेट्रोल पंप से किसी दिन, हफ्ते या महीनेभर में कितनी कमाई हो सकती है. लोगों के मन में अक्सर यही रहता है कि पेट्रोल पंप मतलब मोटी कमाई का सौदा. दरअसल, पेट्रोल पंप से एक तय आमदनी नहीं होती. यहां से होने वाली इनकम मांग और परिचालन पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं एक लीटर पेट्रोल और डीजल पर पंप मालिक को कितनी कमाई होती है.
पेट्रोल पर कमीशन
दिल्ली में मौजूदा समय में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये है. इसमें पंप मालिक को औसतन 4.39 रुपये प्रति लीटर का कमीशन मिलता है. कमीशन का स्लैब इंडियन ऑयल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) जैसी कंपनियों की तरफ से तय किया जाता है. तय कमीशन में से पंप से जुड़े खर्चे जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली और मेंटीनेंस निकालने के बाद नेट प्रॉफिट 1 से 1.5 रुपये प्रति लीटर का रह जाता है.
डीजल पर होने वाली आमदनी
दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 87.67 रुपये है. इस पर पंप मालिक को एवरेज करीब 3.02 रुपये प्रति लीटर कमीशन मिलता है. डीजल पर कमीशन पेट्रोल से कम है, इसका कारण इसका बेस रेट कम होना है. इस पर टैक्स भी पेट्रोल के मुकाबले कम हैं. खर्चों को हटाने के बाद नेट प्रॉफिट 1 से 1.5 रुपये प्रति लीटर तक का बचता है.
पेट्रोल पंप से कितनी कमाई?
पेट्रोल पंप मालिक की कमाई कभी भी निश्चित नहीं हो सकती. यह कमाई बिक्री की मात्रा पर ही निर्भर करती है. उदाहरण के लिए किसी पंप पर यदि रोजाना 5,000 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है तो उसे इससे 21,950 रुपये (4.39 × 5000) रुपये की इनकम होगी. इसी तरह यदि डीजल भी इसी मात्रा में बिका तो इससे 15,100 रुपये (3.02 × 5,000) का कमीशन मिलेगा. दोनों मिलाकर हर दिन का कमीशन करीब 37000 रुपये हुआ.
हर महीने पांच लाख रुपये तक की इनकम?
इस तरह महीनेभर में कमीशन से होने वाली इनकम 11.10 लाख रुपये (37000x30) हुई. किसी भी पेट्रोल पंप पर करीब 30 कर्मचारी काम करते हैं. यदि इन कर्मचारियों का 20000 रुपये महीने के औसत से तनख्वाह कैलकुलेट की जाए तो यह करीब 6 लाख रुपये होता है. कुल कमीशन और कर्मचारियों के खर्च को घटाने पर यह रकम करीब 5 लाख रुपये महीना होती है. इसके अलावा भी पेट्रोल पंप पर पर इनकम के सोर्स रहते हैं. पेट्रोल पंप पर मिनी स्टोर, व्हीकल वॉशिंग और सेल्स टारगेट पूरा करने पर भी तेल कंपनियों से बोनस मिलता है! इससे उनकी आमदनी बढ़ जाती है. यह केवल एक रफ आइडिया है, असल इनकम बिक्री की मात्रा पर निर्भर करती है.
टैक्स का बड़ा हिस्सा
पेट्रोल और डीजल की कीमत में टैक्स का बड़ा हिस्सा होता है. दिल्ली में पेट्रोल पर 21.90 रुपये एक्साइज ड्यूटी और 15.40 रुपये वैट (VAT) का जाता है. इसी तरह डीजल पर 17.80 रुपये की एक्साइज ड्यूटी और 12.83 रुपये वैट वसूला जाता है. यह राशि केंद्र और राज्य सरकार के पास जाती है. बिक्री की मात्रा और अतिरिक्त सर्विस से पेट्रोल पंप मालिक की कमाई बढ़ सकती है.