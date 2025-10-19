Advertisement
IPO लाने की तैयारी में Meesho, SEBI के पास फिर से अप्लाई किया DRHP; जानिए कब तक हो सकती है लिस्टिंग?

 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho IPO) ने अपने IPO के लिए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) फाइल किया है. ई-कॉमर्स कंपनी Meesho का लक्ष्य लगभग 5,800 से 6,600 करोड़ रुपये जुटाने का है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:21 AM IST
Meesho IPO : ई-कॉमर्स यूनिकॉर्न Meesho दिसंबर 2025 में शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho IPO) ने अपने IPO के लिए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) फाइल किया है. मीशो भारतीय शेयर बाजारों में लिस्टिंग का टार्गेट बना रही है. बेंगलुरु की कंपनी अपने IPOके जरिए लगभग 5,800–6,600 करोड़ रुपये ($700–800 मिलियन) जुटाने का प्लान बना रही है. इसमें करीब 4,250 करोड़ रुपये ($500 मिलियन) का प्राइमरी इश्यू भी शामिल है.

ई-कॉमर्स यूनिकॉर्न Meesho शेयर जारी करके लगभग 4,250 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 2,200-2,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिससे IPO का साइज लगभग 6,500-7,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, एलिवेशन कैपिटल ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए सबसे अधिक शेयर बेचेगी। इसके बाद पीक XV पार्टनर्स और वेंचर हाईवे हैं.

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल करने से पहले, Meesho प्री-IPO प्लेसमेंट राउंड के तहत 850 करोड़ रुपये तक जुटाने की भी योजना बना रहा है. प्री-IPO राउंड के दौरान जुटाई गई राशि नए इश्यू से कम हो जाएगी.

23% बढ़ा ऑपरेशनल रेवेन्यू 

मीशो का ऑपरेशनल रेवेन्यू  वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में 23% बढ़कर 9,389 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि एक साल पहले यह 7,615 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 26 के पहले नौ महीनों (9M) में मीशो  ने 2,503.8 करोड़ रुपये का  ऑपरेशनल रेवेन्यू  दर्ज किया है.

कंपनी की वैल्यूएशन 

Meesho में सॉफ्टबैंक के पास करीब 10% हिस्सेदारी है. कंपनी के दूसरे इन्वेस्टर्स में वेस्टब्रिज कैपिटल और फिडेलिटी भी शामिल हैं. मीशो की पिछली फंडिंग $550 मिलियन के राउंड से हुई थी. कंपनी की वैल्यू लगभग $3.9 बिलियन (34300 करोड़ रुपये) है.

