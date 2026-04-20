आर्थिक मोर्चे पर झटका; मार्च में 0.4% घटी कोर सेक्टर ग्रोथ, अगस्त 2024 के बाद सबसे खराब परफॉरमेंस

Core Sector Growth : आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए मार्च 2026 में चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. भारत के आठ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का प्रोडक्शन गिरावट के दायरे में पहुंच गया है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कोर सेक्टर आउटपुट मार्च में सालाना आधार पर 0.4 फीसदी घटा, जबकि फरवरी में इसमें 2.8 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई थी. कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक और बिजली प्रोडक्शन में कमजोरी इस गिरावट की मुख्य वजह रही. इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. 20 अप्रैल को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में उर्वरक उत्पादन में सबसे बड़ी 24.6 फीसदी गिरावट दर्ज की गई. वहीं, कोयला प्रोडक्शन 4 फीसदी, कच्चे तेल का प्रोडक्शन 5.7 फीसदी और बिजली प्रोडक्शन 0.5 फीसदी घटा है.

कोर सेक्टर की कुल ग्रोथ दर घटकर 2.6%

हालांकि, कुछ सेक्टर्स में बढ़त भी देखने को मिली. प्राकृतिक गैस प्रोडक्शन 6.4 फीसदी बढ़ा. ये आठ सेक्टर्स में सबसे तेज रहा. इसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन 4 फीसदी, स्टील प्रोडक्शन 2.2 फीसदी बढ़ा, जबकि रिफाइनरी उत्पादों में 0.1 फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज हुई. पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कोर सेक्टर की कुल ग्रोथ दर घटकर 2.6 फीसदी रह गई. ये वित्त वर्ष 2024-25 में 4.5 फीसदी थी. FY26 में स्टील प्रोडक्शन 9.1 फीसदी, सीमेंट प्रोडक्शन 8.6 फीसदी और बिजली प्रोडक्शन 0.9 फीसदी बढ़ा है.

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'5 महीने बाद पहली बार कोर सेक्टर आउटपुट में गिरावट'

ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि मार्च 2026 में पांच महीने बाद पहली बार कोर सेक्टर आउटपुट में गिरावट आई है. वेस्ट एशिया संकट के कारण इनपुट की कमी से उर्वरक प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ा. उन्होंने कहा कि मार्च में स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन की रफ्तार भी फरवरी के मुकाबले धीमी रही. इससे निर्माण गतिविधियों में नरमी के संकेत मिले हैं. ICRA का अनुमान है कि मार्च 2026 में IIP ग्रोथ घटकर 1 से 2 फीसदी रह सकती है, जबकि फरवरी में ये 5.2 फीसदी थी.